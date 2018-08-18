'Kudret Havuzu' bayram tatili için ziyaretçilerini bekliyor

Malatya Darende Tohma Kanyonu ortasında bulunan, yıl boyunca 22 derece olan sıcaklığı ve kükürtlü suyu nedeniyle yoğun ilgi gören Kudret Havuzu, bayram tatilinde de farklı zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistlere hizmet verecek.

Mağaralardan gelen kaynak suyuyla besleniyor

Somuncu Baba Külliyesi civarındaki Tohma Çayı'nın aktığı 1,5 kilometrelik kanyonun ortasında bulunan ve şifalı olduğuna inanılan havuz, adeta çölün ortasındaki bir vahayı andırıyor.

Hulusi Efendi Vakfı'nın yenilediği havuzda, 80, 120 ve 150 santimetre derinliğinde, birbirine bağlı bölümler bulunuyor. Kimyasal ilaçlama yapılmayan havuzun suyu, mağaralardan gelen kaynak suyuyla yenileniyor.

Vatandaşlar, ışıklandırması da yapılan havuza gece saatlerinde de girebiliyor.

Kudret Havuzu Sorumlusu Necati Çelik, doğal mağaralardan gelen suyuyla havuzun ziyaretçilerini beklediğini söyledi.

Kanyonun ortasında bulunan havuzun yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi gördüğünü anlatan Çelik, geçen yıl 500 binin üstünde ziyaretçiyi ağırladıklarını belirtti.

"Burası adeta bir vaha"

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde turistler için tüm hazırlıkların yapıldığını anlatan Çelik, şöyle devam etti:

"Havuzumuza yaz aylarında yoğun ilgi oluyor. Bu yıl uzun olan bayram tatili için de tüm hazırlıklarımızı yaparak ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Burası kanyonun ortasında bulunan adeta bir vaha. Şifalı suyu ve muhteşem manzarasıyla misafirlerimizi bekliyoruz. Havuzumuzu gören, zaman geçiren herkes mutlaka bir daha geliyor. Ben imkanı, fırsatı olan tüm vatandaşlarımızın burayı görmesi gerektiğine inanıyorum. Kurban Bayramı tatilinde ilçemizi tercih edenler çok güzel bir zaman geçirecektir."

Çelik, Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı'nın analiz ettiği havuzun suyunun, çağın hastalıklarından stres, romatizmal eklem ağrıları ve cilt rahatsızlıkları başta olmak üzere bazı hastalıklara iyi geldiğini öne sürdü.

Kaynak: AA