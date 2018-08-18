Tekirdağ doğal ve kültürel güzellikleriyle tatilcileri bekliyor

Tekirdağ, eşsiz doğası ve mavi bayraklı plajlarıyla bayram tatilinde de yerli ve yabancı konuklarını bekliyor.

Doğası, tarihi ve kültürel yapısının yanı sıra ekstrem sporlardan hoşlananlar için yamaç paraşütü, kamp ve karavan turizmini tercih edenler için de uygun alanları bulunan Tekirdağ, tatilcilerin gözde mekanlarından.

Bayram tatili dolayısıyla iç turizmde yaşanacak hareketliliğin Tekirdağ'ı da olumlu etkilemesi beklenirken, turizmciler, tatilcilerin özellikle mavi bayraklı Şarköy, Altınova ve Mürefte plajlarında huzurlu zaman geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı.

Bölgenin doğal güzelliklerini uzak diyarlardan görmek isteyenler için de deniz yolu, demiryolu, havayolu seçenekleri bulunan Tekirdağ, güzelliklerini konuklarına sunmak için hazır.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, bayram tatilinde Tekirdağ'ın tatil için tercih edilecek şehirler arasında yer aldığını anlattı.

"Denizlerimiz çok temiz"

Albayrak, özellikle yaz aylarında hafta sonları İstanbul'un büyük kesimini misafir ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Tekirdağ, büyükşehir olmasıyla beraber turizm sektörüne yatırımlar artırıldı. Özellikle 2 olan mavi bayraklı plaj sayısı, 6'ya çıktı. Seneye bunları 10'a çıkartmayı hedefliyoruz. Büyük bir altyapı hamlesi yaparak Tekirdağ ve ilçelerde çevreye zarar verecek hiçbir atık bırakılmamıştır. Denize verilen atık sular artık biyolojik arıtmalardan geçerek temiz su haline geliyor. Denizlerimiz çok temiz."

Albayrak, Ganos Dağı'nın yeşili ve Marmara Denizi'nin mavisiyle göze, yöresel lezzetlerle de damaklara hitap edecek Tekirdağ'ın tatilcileri beklediğini, kentin doğal güzelliklerinin yanı sıra, burada ekstrem sporların da yapılabilme imkanı olduğunu söyledi.

"Doğa turizmine talep yoğun"

Trakya Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Orhan Çebi, uzun bayram tatiliyle turizm sektöründe hareketlilik yaşanacağını açıkladı.

Çebi, özelikle yakın illerden çok sayıda tatilcinin Tekirdağ'ı tercih edeceğini belirterek, "Tatil hem iç turizmde ciddi bir hareket sağlayacak hem de yurt dışı organizasyonlar açısından etkili olacak. Tekirdağ da bu tatil sürecinde misafirlerini bekliyor. Talepler gelmeye başladı. Turizm işletmelerimizde bu taleplerden memnun. Özellikle doğa turizmine yoğun talep yaşanmaya başlandı" dedi.

Kaynak: AA