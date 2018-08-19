57 yıldır ayakkabı boyayarak ekmeğini kazanıyor

Batman'da yaşayan ancak ekonomik sebeplerle 1961'de Adana'da oturan amcasının yanına giden Kadri Memiş, engeline rağmen amcasının aldırdığı boya sandığıyla boyacılık mesleğine başladı.

4 metrekarelik dükkanda mesleğine devam ediyor

Eline ilk göz ağrısı olan boya sandığını alarak 1983 yılında yeniden memleketi Batman'a dönen Memiş, Meydan Mahallesi'nde kiraladığı 4 metrekarelik dükkanda mesleğine devam ediyor.

Kadri Memiş, 57 yıldır kimseye muhtaç olmadan mesleğini sürdürdüğünü, engelinin kendisi için sorun olmadığını, gelişen teknolojinin ayakkabı tamir ve boyacılığını bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

"Eskiden ayakkabıya çok kıymet veriliyordu"

Müşterilerin ayakkabılarını boyatırken onlarla sohbet etmenin işe ayrı bir zevk kattığını belirten Memiş, şunları anlattı:

"İnsanlar eskisi gibi değil, eskiden işimize kıymet veriyordu ama şimdi insanlar fazla kıymet vermiyor. Eskiden ayakkabıya çok kıymet veriliyordu. Şu an ayakkabılar çok olduğu için insanlar kıymet vermiyor. Eskiden ayakkabılara demir çakıyorduk, pençe yapıyorduk ama şimdi çivi, demir, pençe kalmadı artık, şimdi yırtıldı mı yeni bir tane al. Geç saatlere kadar çalıştığımız zamanlar oluyordu ama şimdi o da yok. Yani eski ile şimdi arasında çok fark var."

İlk göz ağrısı boya sandığını saklıyor

Adana'da mesleğe başladığı ilk boya sandığını sakladığını belirten Kadri Memiş, mesleğiyle gurur duyduğunu söyledi.

"İnsanların ayakkabılarını tamir etmekten, onlarla sohbet etmekten mutluyum. İşimden mutluluk duyuyorum biliyorum ki bu işi bıraksam hastalık kapacağım. Burada her çeşit insanla iletişim kuruyorum. İş yapan insan meyve veren bir ağaca benzer" ifadelerini kullanan Memiş, engellilere de çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Kaynak: AA