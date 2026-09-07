Edirne Enez’de geceyi deniz, sabahı umut karşıladı

1 Eylül’de av sezonunun başlamasıyla Enez’de balıkçı tekneleri yeni sezonun ilk seferi için denize açıldı.

Gemi kaptanı Abdullah Yağcı ve kardeşi Selahattin Yağcı da sezonun ilk avında teknedeki yerlerini aldı.

Sabah saat 4’te başlayan hazırlıkların ardından ağlar saat 05.30 sıralarında denize bırakıldı.

Geceden sabaha süren mesainin sonunda ise ilk avın beklentilerden daha iyi geçtiği görüldü.

Balığın peşinde deniz deniz

Yaklaşık 35 yıldır balıkçılık yapan kaptan Abdullah Yağcı, mesleği babasının yanında öğrendiğini ve zamanla teknenin yönetimini devraldığını anlatıyor.

Balığın bulunduğu bölgelerin mevsime göre değiştiğini belirten Yağcı, Ege’den Karadeniz’e, ardından yeniden Ege’ye uzanan bir rotada avlandıklarını söylüyor.

Her sezonun aynı geçmediğini ifade eden kaptan, bazı yıllarda Ege’nin, bazı yıllarda ise Karadeniz’in daha bereketli olduğunu dile getiriyor.

Yağcı, sezonun ilk avının ise beklentilerinden iyi geçtiğini ve balık durumunun umut verdiğini belirtiyor.

Baba mesleği çocuklara emanet

Tekne personeli Selahattin Yağcı da babasının yanında yetişerek başladığı balıkçılığı şimdi kardeşi ve çocuklarıyla birlikte sürdürüyor.

Denizde büyüdüklerini söyleyen Yağcı, fırtınadan bereketli avlara kadar mesleğin iyi ve zor günlerini yaşayarak öğrendiklerini anlatıyor.

Uykusuzluk, soğuk ve zorlu hava şartlarının balıkçılığın bir parçası olduğunu belirten Yağcı, çocuklarının da yaz tatillerinde tekneye gelerek mesleğe alıştığını ifade ediyor.

Böylece babalarından devraldıkları balıkçılığın, çocuklarıyla birlikte bir sonraki nesle aktarılmasını sürdürüyorlar.

Denizin bereketi korunmalı

Sezon boyunca balıkçıların mesaisi yalnızca denize açılmakla sınırlı kalmıyor; teknelerin, makinelerin ve ağların bakımı da yapılıyor.

Tutulan balıklar tek tek seçilip yıkanıyor, buzlanarak muhafaza ediliyor ve limana dönüşün ardından hallere veya alıcılara gönderiliyor.

Kaptan Abdullah Yağcı, denizin geleceği için gereksiz avcılıktan kaçınılması gerektiğine dikkat çekiyor.

Yağcı, denizlerin korunmasının bugün balıkçılık yapanlar kadar çocuklarının geleceği için de önemli olduğunu vurguluyor.