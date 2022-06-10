Meksika’da yaşayan Antonio ve Ananda, uzun yıllardır planladıkları dünyayı gezme hayallerinin ilk adımını 2021 yılının Aralık ayında attılar. Sahip oldukları ne varsa satıp nakde dönüştüren genç çift, sırasıyla Guatemala, Kosta Rika, Peru, Brezilya, Fransa, Türkiye ve İran’ı gezdiler. Seyahatlerine İran’dan sonra devam edeceklerdi ancak ikisinin de aklı Türkiye’de kalmıştı. Bu nedenle turlarına geçici bir süre ara vererek Türkiye’ye döndüler.

Seyahatleri sırasında ‘Listo Vamos’ ismini verdikleri sosyal medya hesaplarına da gezdikleri yerlerden içerik üreten çift Türkiye’yi ‘Evimiz’ diye tanımlıyor.

En uzun süreyi Türkiye’de geçirdiler

Ziyaret ettikleri ülkelerde en fazla birkaç hafta geçiren Antonio ve Ananda’nın Türkiye için de benzer planlaması vardı. Ancak planları Türkiye’yi gördükten sonra değişti.

“İlk başta sadece 3 hafta için geldik ve burada 3 ay geçirdik. Çünkü burada güzel bir aile edindik. Bursa, Çanakkale, Selçuk, Bergama, Antalya, Kaş, Alanya, Gaziantep, Şanlıurfa, Kayseri, Kapadokya ve Kars’a gittik. Türkiye’yi gezmeye başladığımızda yalnızdık, sadece ikimizdik. Çanakkale gerçekten güzeldi, orada kısa bir zaman geçirdik. Ama Gaziantep’te arkadaşlar edinmeye başladık. Arkadaşlar edinmeye başladığımızda seyahat değişti, her şey değişti. Bu yüzden Gaziantep’i gerçekten sevdik. Onlar Türkiye’den ilk arkadaşlarımızdı.”

“Böyle bir ülke bulacağımızı hiç düşünmemiştik”

Türkiye ile ilgili daha önce neredeyse hiçbir bilgilerinin olmadığını söyleyen Antonio Outón, Türkiye’ye geldikten sonra oldukça şaşırmış.

“İtiraf etmeliyim Türkiye’ye seyahat ederken ikimiz de böyle bir ülke bulacağımızı hiç düşünmemiştik. Çünkü geldiğimiz ülkelerde Türkiye hakkında hiçbir şey öğretmiyorlar. Sadece haritadaki yerini biliyoruz. Türkiye’ye geldik ve bambaşka bir gerçeklikle, bambaşka bir ülkeyle, bambaşka bir kültürle karşılaştık. Bu harikaydı. İstanbul’a ilk geldiğimizde çok etkilendik.”

“Herkes bize yardımcı olmak istedi”

Ananda Ultra’nın anadili Portekizce, Antonio Outón’un ise İspanyolca. Gezdikleri ülkelerde yaşadıkları sorunun genellikle dil kaynaklı olduğunu söyleyen genç çift, dil engeline rağmen Türkiye’de insanların yardımseverliğinden dolayı çok mutlu olduklarını anlatıyorlar.

“İnsanlar çok fazla İngilizce konuşmuyor. Bu bizim de sizin de anadiliniz değil. Ama dil engeline rağmen, Türkiye’deki herkes bize yardımcı olmak istedi ve bu çok iyiydi.”

Hayalleri yine Türkiye’ye dönmek

Türkiye’de 3 ay geçirdikten sonra seyahatlerine Romanya’ya giderek devam eden genç çiftin hayallerinde yine Türkiye var. Önce planladıkları rotayı tamamlamak isteyen Antonio ve Ananda, sonrasında Türkiye’ye dönmeyi burada bir yaşam kurmayı hedefliyor.

“12 yıl boyunca gezmeyi planlıyoruz. Sonra büyük mutfağı olan, büyük bir ev almak istiyoruz. Arkadaşlarımızı ağırlamayı, onlara yemek pişirmeyi, kendi bahçemize sahip olmayı ve orada domates ekmeyi, sokaktan iki kedi, iki köpek sahiplenmeyi hayal ediyoruz Türkiye’de. Burayı seviyoruz. Buradaki insanlar çok kibar, sevgi dolu, güzel. Türkiye insanlarıyla, iyi yemekleriyle güzel bir yer. Herkese Türkiye’ye seyahat etmelerini öneriyoruz.”



Kurgu: Cihan Karaahmetoğlu