Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 11:03Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Modası geçen ürünlere verilen tepki: Pabucu dama atılmak
Bir üst modeli çıkan akıllı telefon, yeni sezon ürünleri çıkan çantalar... Daha yenisi üretilen bir ürünün eski modeli için kullanırız pabucu dama atılmak deyimini. Peki, pabuç-dam-yenilik arasında nasıl bir bağlantı var?
Osmanlı döneminde de bir zanaatkarı iyi yapan esas unsur kaliteli ve dayanıklı ürünler yapıp satmasıydı. Bu dönemde üretim kalitesini yüksek tutmak için hile yapan esnafı denetleyen bir yiğitbaşı vardı.
Yiğitbaşı, yaptığı denetimlerde kalitesiz ya da hatalı ürün bulursa ustayı çağırır, alınan ücreti müşteriye iade eder, pabucuna da dama atarmış.
Bir esnafın pabucu dama atıldığında o ustanın meslekteki itibarı ve müşterisi azalırmış.
Günümüzde ise güncelliğini yitiren şeyleri ifade etmek için geçerliliğini koruyor. Pabuçlar dama düşmese de gözden düştüğünde söylenecek söz belli.
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