Osmanlı döneminde de bir zanaatkarı iyi yapan esas unsur kaliteli ve dayanıklı ürünler yapıp satmasıydı. Bu dönemde üretim kalitesini yüksek tutmak için hile yapan esnafı denetleyen bir yiğitbaşı vardı.

Yiğitbaşı, yaptığı denetimlerde kalitesiz ya da hatalı ürün bulursa ustayı çağırır, alınan ücreti müşteriye iade eder, pabucuna da dama atarmış.

Bir esnafın pabucu dama atıldığında o ustanın meslekteki itibarı ve müşterisi azalırmış.

Günümüzde ise güncelliğini yitiren şeyleri ifade etmek için geçerliliğini koruyor. Pabuçlar dama düşmese de gözden düştüğünde söylenecek söz belli.