Vakıftan yapılan açıklamada, iyiliğin yaygınlaşması ve kardeşlik bağlarının güçlenmesi amacıyla başlatılan kampanya ile gençlerin vekalet yoluyla ilk kurban emanetlerini önce Türkiye'de sonra mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağı belirtildi.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, gençliğin bir milletin geleceği ve en büyük zenginliği olduğunu ifade etti.

Gençlerin paylaşma, dayanışma, sevgi ve kardeşliği temel değer olarak bildiğini aktaran Turan, "Gençlerimizin sosyal konulara eğilmeleri, milli ve manevi değerlerine sahip çıkmaları ve oluşturduğumuz iyilik halkasında yer almak için üstün gayretleri bizi ziyadesiyle memnun etmektedir." ifadesini kullandı.

TDV'nin organizasyonlarında en ön safta gençlerin yer aldığını bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Hamdolsun binlerce gencimiz, 'İlk Kurbanım İlk İyiliğim' olsun diyerek kurbanlarını vakfımıza emanet etmektedir. Bu kapsamda özellikle ilk kurbanını kesmeye hazırlanan gençlerimizi ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin bayram sevincine ortak olmaya davet ediyoruz."

Turan, gençlerin kurban bağışlarını "bagis.tdv.org" internet adresi, TDV'nin mobil bağış uygulaması, banka/PTT şubeleri ve müftülüklerden yapabileceğini belirtti.