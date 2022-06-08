Haber Giriş: 8 Haziran 2022 Çarşamba 10:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kara yolu kenarında ayılar kavga etti
Rize'nin İkizdere ilçesinde yol kenarında kavga eden ayılar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İkizdere'nin Tulumpınar köyü mevkiinde 2 ayı, Rize-Erzurum kara yolu kenarına indi.
Söz konusu güzergahta yolculuk yapan vatandaşlar, kavga etmeye başlayan ayıları cep telefonu kamerasıyla kaydetmeye başladı.
Kara yolundaki trafiğe rağmen kavga etmeyi sürdüren ayılar, bir süre sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Etiketler: Doğal Yaşam Rize
Sıradaki Haber
Tarihin yön tabelası: İşaret taşı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz