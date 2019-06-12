29 yaşındaki Bahattin Hekimoğlu, Okçuluk Engelli Milli Takımı'nın sporcularından biri. 2 yıl önce bir lastikle başlayan ok atışı deneyimi, onu bugün çok farklı noktalara taşıdı.

2017 yılında Okçular Vakfı'na üye oldu. 2 yıl içinde önce Türkiye, ardından Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. W1 katogorisi olarak adlandırılan, en ağır engelli kategorisinde Türkiye'ye Dünya Şampiyonluğu getirdi. Artık önündeki hedefi, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları.

"Bir şeyi gerçekten istiyorsanız başarmanın yarısıdır, bunun için bahanelerin arkasına sığınmaya gerek yok diyen" Hekimoğlu'nun başarısının ardında ise büyük bir sevgi ve özveri var.

İnsanlara umut ışığı olmak istiyor

Baba Cengiz Hekimoğlu, oğlunun bu noktaya gelmesindeki en büyük güç.

Belden aşağısı tutmayan, belden yukarısının işlevsel hale gelmesi için ağır bir tedavi dönemi geçirmesi gereken oğlunu, 5 katlı, asansörsüz bir binanın en üst katına yıllarca sırtında taşıdı. Tek istediği, oğlunun yeniden hayata tutunmasını sağlamaktı ve başardı.

"Her gün götürüp getirmesi, indirip çıkarması zor oluyordu ama oğlum için hepsine katlandım."

O, alanda atışlarda ter döktü. Bir an olsun yanından ayrılmayan babasıysa bu kez ekran başındaydı. 2006 yılında 16 yaşındayken, sığ bir suya balıklama atladı, boynu kırıldı. O zamandan sonra artık omurilik felçlisi olarak hayatına devam edecekti.

Bahattin Hekimoğlu, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen ayakta kalmayı başardı.

Şimdi onun tek amacı, kendi gibi olan insanlara bir umut ışığı olabilmek.

Haber: Ceyda Muslu

Kamera: Tarık Aşçı