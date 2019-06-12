Batı Karadeniz'in incisi olarak adlandırılıyor. Düzce'nin Akçakoca ilçesi, Türkiye'de gün batımının en güzel yaşandığı yerler arasında. Bu nedenle yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Akçakoca, sunduğu kartpostallık görüntüyle düğün fotoğrafçıları tarafından da ilgi görmeye başladı.

Fotoğrafçılar özellikle gün batımında gerçekleştirdikleri çekimlerle sadece kentten değil, çevre illerde yeni evlenen çiftlerden de yoğun talep alıyor.

Akşam saatlerinde kumsala inen gelin ve damadın gün batımına kadar çekimleri yapılırken, özellikle denizde çekilen fotoğraflar sosyal medyada beğeni alıyor.

"Batı Karadeniz sahilleri çok güzel"

Düğün fotoğrafçılığını 15 yıldır sürdüren Ömer Başer, doğal ortam fotoğrafçılığının ilgi gördüğünü söyledi.

Batı Karadeniz sahillerinin çok güzel olduğundan bahseden Başer, şöyle konuştu:

"İnsanlarda artık düğün fotoğraflarını doğal ortamlarda çektirme yönünde bir eğilim var. Bu şekilde yapılan çekimlerde daha doğal kareler elde ediliyor. Akçakoca sahilleri de bu manada bize bir çok seçenek sunuyor. Biz de Akçakocamızı, Batı Karadeniz'in incisini bolca kullanıyoruz."

Çiftler doğallıktan yana

Başer, artık düğün fotoğrafı çekimi yaparken özellikle yaz aylarında stüdyo ortamını kullanmadıklarını anlattı.

"Çiftlerimiz doğallıktan yana. Bizler de bu güzelliği en iyi şekilde kullanıyoruz. Artık dünyada doğada olma eylemi söz konusu. Doğa fotoğrafına yoğun talep var. Biz fotoğrafçıların da doğada çekim yapmak konusunda ilgisi var. Daha rahat çalıyoruz. Fotografik anlamda çok doğal ve güzel kareler elde ediyoruz."

Ramazan Bayramı'ndan sonra taleplerin fazla olduğunu vurgulayan Başer, "Yoğun bir dönem bizi bekliyor. Sadece Düzce ili olarak taleplerimiz yok. Sosyal medya üzerinden yaptığımız paylaşımlar, birçok ilden talep gelmesini sağladı. Çok yoğun bir şekilde talepleri karşılamaya çalışıyoruz. İstanbul, İç Anadolu bölgesi ve birçok ilden sadece düğün fotoğrafı çektirmek için gelen çiftlerimiz var" dedi.

Kaynak: AA