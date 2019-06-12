Hayal gücünü geliştirip ahlaki değerleri benimsetmeyi amaçlayan ''Harezmi Eğitim Modeli" ile 4 bin 112 öğrenci eğitim aldı.
Düzenlenen şenlikle yıl boyu yapılan çalışmalar sergilendi. İstanbul'da 196 devlet okulu ve 7 özel okulda hayata geçirildi.
Amaç, çocukların hayal gücünü geliştirmek, bilimsel araştırmalar yapmak ve ahlaki değerleri benimsetmek.
Eğitim öğretim yılının sonunda Yıldız Teknik Üniversitesinde Harezmi Şenliği düzenlendi.
Öğrenciler çalışmalarını sergiledi
Şenliğe TRT gençlik korosu da katıldı. Öğrenciler yıl boyu yaptıkları çalışmaları sergiledi. Heyecanla projeleri anlattı.
Yapılan çalışmalar, çocukların gelişimine de katkı sağladı.
Haber: Sena Ünal
Kamera: Yunus Yaman