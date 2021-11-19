Çankaya'da yaşayan Canis Döşemeci, arkadaşının bahçesinde beslediği kedinin dünyaya getirdiği 7 yavrudan dört kulaklı olanı sahiplendi.

Genetik mutasyon sonucu bir yerine iki çift kulağı olan ve "Midas" ismi verilen kedi adına Instagram'da açılan hesap, yoğun ilgi gördü.

Gövdesinde kalp şekline benzeyen beyaz tüylü bir bölümü de olan Midas, sosyal medyada 75 bin takipçiye ulaştı.



Evde, "Suzy" ve "Zeyno" adlı "Labrador" cinsi iki köpekle birlikte yaşayan Midas'ın, sosyal medya hesabından elde edilecek gelir, sokak hayvanları için kullanılacak.



