3 yıldır kafe işletmeciliği yapan Mehmet Akif Aksoy’a arkadaşları, kafenin kuruluşu sırasında yavru sokak köpeği getirdi.

Sokak köpeğine "Maze" ismini koyan Aksoy, zamanla işletmenin etrafına sokak hayvanları için bir kap mama ve su bırakmaya başladı.

Sokak hayvanları için çalışmalarını gün geçtikçe artıran Aksoy'un işlettiği kafeye alışan kedi ve köpekler, işletmenin içinde ve çevresinde kalmaya başladı.

Kafenin günlük gelirinin bir kısmını da sokak hayvanlarının sağlık, barınma ve gıda gibi ihtiyaçlarına harcayan Aksoy, işletmenin bir bölümünü de onlara ayırdı.





İnsanlara hayvan sevgisi aşılıyorlar

Hayvanların yaşamına destek olmaya çalıştıklarını belirten Mehmet Akif Aksoy, "Doğa yani bu mekanlar bizden önce hayvanlarındı fakat biz insanlar akıl üstünlüğünü kullanarak bu hayvanları gözden ırak yerlere attık. Kafemizde özellikle sokak hayvanlarının sağlık, gıda ve barınma ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Rahatsız olan müşterilerimiz var fakat bazılarında ise kafeye geldikten sonra hayvan sevgisinin oluştuğunu görüyoruz" dedi.

"Her şey Maze ile başladı"

İşletmenin günlük cirosunun belli bir kısmının sokak hayvanlarına ayrıldığını belirtti:

Aksoy, müşteri kaybetme gibi bir korkumuz asla olmadı. Burası ilk açıldığı zaman bir yavru köpek getirdiler. İsmini 'Maze' koyduk. Her şey 'Maze' ile birlikte başladı. Sokak kedilerini görüp kayıtsız kalmadık. Zor hava şartlarında bu canlılarımızın yaşamını kolaylaştırmak için isterim ki herkes kapısının önüne bir kap mama ve su koysun."