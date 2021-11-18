Bursa’da yaşayan bedensel engelli Dilek Uçar, tablette burnuyla kitap yazdı.



Kitabında iki üniversiteli genç kızın hayatını anlatan Uçar, kitabının tanıtımını Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Tam Bana Göre Festival’inde yaptı.

Engelli ve dezavantajlı gençlerle ilgili saha araştırması yapan Yıldırım Belediyesi sayesinde hayaline kavuşan Uçar, ikinci kitabını yazmaya başladı.

"Bir anda aklıma geldi"

Hiç okula gitmeyen, okuma yazmayı da rehabilitasyon merkezleri sayesinde öğrenen Dilek Uçar’ın en büyük destekçileri ise annesi, iki ablası ve öğretmenleri oldu.

Yürüyemediği için online olarak öğretmenlerinden eğitim alan alan Dilek Uçar, “Bir anda aklıma geldi ve kitabımı yazdım. Çok mutluyum” dedi.



Yıldırım Belediyesi Engelsiz Yaşam Okulu’nun Halkla İlişkiler Sorumlusu Emel Bozkurt ise yaşanan süreci "mucize" olarak tanımladı.