Bursa'nın Karacabey ilçesinde kar yağışının etkili olduğu günlerde yaban hayvanları için doğaya yem bırakan belediye çalışanları, bir yavru baykuş buldu. Ağaçtaki yuvasından düşen sevimli baykuş yavrusu, donmak üzereydi.

Baykuş, Karacabey Belediyesi'ne götürüldü. Isıtılarak beslenen kuş, yeniden hayata döndürüldü.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, "Normalde kışın baykuşların ürememesi gerekiyor. Etçil hayvan oldukları için beslenmeleri sınırlı oluyor. Bu da kışın doğmuş bir yavru" dedi.

Belediye çalışanlarının bulduğu ve bakımını üstlendiği yavru baykuş, ilçenin maskotu haline geldi.

Baykuş, ilkbaharın gelmesiyle doğaya salınacak.

Haber: Ayhan Fidan