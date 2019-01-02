Okuldan eve dönerken yol kenarında henüz yeni doğmuş köpekleri fark eden lise 12. sınıf öğrencisi Eylem Eren, durumu ailesine anlattı.

Olay yerine giden ve dondurucu soğuk nedeniyle 7 köpeğin öldüğünü fark eden aile bireyleri, 25 yavru köpeği battaniyelere sararak evlerine götürdü.

Sobanın etrafına yerleştirdikleri sepetlerin içerisine konulan köpeklere süt veren aile, yavrulara bebek gibi bakıyor.

"Süt ve ekmekle besliyoruz"

Eylem Eren, okuldan dönerken gelen sesler üzerine baktığı yol kenarında yeni dünyaya gelmiş köpekleri fark ettiğini anlattı.

Soğuk hava nedeniyle ölmek üzere olan köpekler için çok üzüldüğünü ve koşarak durumu ailesiyle paylaştığını belirten Eren, "Olayı anlatınca babam hemen bana yardımcı oldu. Yavru köpekleri kucağımıza alarak eve getirdik. Burada süt ve ekmek veriyoruz" dedi.

Yaklaşık bir aydır köpekleri evlerinde beslediklerini dile getiren Eren, şunları söyledi:

"Hayvanların ölmesine gönlüm razı olamazdı. Bu duruma dayanamazdım. Onları evime aldım, şimdi ben bakıyorum. Herkes bu konuda duyarlı olursa. Bir hayvana bile sahip çıkarlarsa soğukta donarak telef olmaktan kurtarabiliriz. Herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum."

Kaynak: AA