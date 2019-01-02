Siirt'te, 9 bin ailenin geçimini sağladığı fıstığın işlenerek tüketiciye sunulması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB'nin iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında, 10 milyon euro yatırımla Siirt Fıstık İşleme Tesisi kuruldu.

20 milyona ulaşan ağaçtan elde edilen yaklaşık 60 bin ton rekolte ile il ekonomisine yılda ortalama 750 milyon lira katkı sağlayan fıstığın işlenerek piyasaya sürülecek olması üreticiye de umut verdi.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 35 bin metrekare alanda faaliyete geçen tesiste, 17'si kadın 26 kişi de istihdama kavuştu.

Üreticiler tarafından tesise getirilen fıstıklar, kadınlar tarafından işlenip, paketlendikten sonra piyasaya sürülecek.

"Siirt fıstığı hak ettiği değere kadın eliyle kavuşuyor"

Tesis sorumlusu Erol Avcı, Siirt fıstığının kent ve ülkenin ekonomisine önemli katkı sağladığını söyledi.

Kentte üretilen fıstığın işlenmesinin önemine değinen Avcı, "Kalitenin artmasında önemli bir rol oynayan tesisimizde yaş fıstık, işlenmesinden ambalajına kadar her türlü işleme tabi tutulmaktadır" dedi.

Avcı, tesiste 26 çalışandan 17'sinin kadın olduğunu, fıstıkların özellikle son kontrolde kadın elinden geçmesini tercih ettiklerini vurguladı.

Amaçlarının ürüne katma değer sağlamak olduğunu belirten Avcı, şöyle konuştu:

"Siirt fıstığına yönelik talep çok. 2019 yılı Siirt fıstığı için mükemmel bir yıl olacak. Üreticilerimiz kazanacak, Siirt kazanacak, Türkiye kazanacak. Önümüzdeki birkaç yılda fıstığın getirisinin 1 milyar liraya ulaşmasını bekliyoruz."

Hijyenik ortamlarda üretiliyor

Tesisin hijyen ve sanitasyon sorumlusu Özlem Akboğa, fıstığın tesiste hijyenik bir ortamda kadın eliyle işlendiğini söyledi.

Tesis çalışanlarından Emine Erzen, Siirt fıstığının gerçek lezzetini tüketiciyle buluşturmaya gayret ettiklerini belirtti.

Erzen, tesiste çalışarak aile bütçesine katkı sağladığını aynı zamanda il ve ülke ekonomisi için son derece önemli olan Siirt fıstığının son aşamasında görev almanın mutluluğunu yaşadığından bahsetti.

Cemile Sezer de, kadınlar olarak temiz bir ortamda fıstığın en kaliteli şekilde piyasaya sürülmesi için gayret ettiklerini söyledi.

Kaynak: AA