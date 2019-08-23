Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların terörün izlerinin silinmesi için yürüttüğü ihya ve inşa çalışmaları devam ediyor.

İlk olarak Hazreti Süleyman Camii'nin yer aldığı alanda uygulanan projeyle, 115 dönümlük alan gecekondulardan arındırıldı, İçkale'nin tarihi kimliği ön plana çıkarıldı.

Ardından Ongözlü Köprü'nün karşısında yer alan Kırklar Dağı'nın yamacındaki 33 hektar alanda uygulanan "Dicle Vadisi Rekreasyon Alanı Projesi" ile de yeşil alan oluşturuldu.

Bu projelerden sonra, yaklaşık 8 ay önce Sur'un eteklerinde 24 milyon lira kaynakla yapımına başlanan kentin ilk millet bahçesi de tamamlanma aşamasına geldi.

Bu sayede UNESCO Dünya Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ve tarihi surların arasında yer alan 150 dönümde oluşturulan millet bahçesiyle, Diyarbakır önemli ölçüde ihtiyaç duyduğu yeşil alana kavuştu.

Güneydoğunun ilk millet bahçesini

Sur Kaymakamı Abdullah Çiftçi, ilçenin çok önemli yeşil ve sosyal donatı alanlarına ihtiyacı olduğunu, sıkışmış alanda çarpık yapılaşma içerisinde işgallerle bölgenin adeta yaşanılamaz hale getirildiğini söyledi.

Yakın zamanda bahçenin hizmete sunulacağını belirten Çiftçi, "Sur'un eteklerinde devletimiz Güneydoğunun ilk millet bahçesini kazandırmış oldu. Millet bahçesi, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne giren Hevsel Bahçeleri ve 7 bin yıllık kadim surların arasında yer alıyor" dedi.

Millet bahçesinin bir süre sonra işletmeye açılacağını anlatan Abdullah Çiftçi, şöyle konuştu:

"Bir tarafı Hevsel Bahçeleri bir tarafında tarihi surlar. Burası, Dicle Nehri'nin en iyi izlendiği yerlerden biri. Herkesin rahatlıkla doğayla buluşabileceği ve piknik yapabileceği çok özel bir alana kavuştuk. 6 aylık çalışma sonucunda artık kabul aşamasına geldi. Şimdiden yoğun bir ilgi var."

Kaynak: AA