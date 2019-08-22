Bazı çocuklar şeftaliye dokunamıyor, yün kazak giyemiyor. Bu durumlar dokunsal hassasiyet probleminin habercisi. Herkesin dokunsal hassasiyeti olabilir. Önemli olan bu hassasiyete erken müdahale etmek.

Ergoterapist Ayşenur Baysal, kıyafet giymeme ya da kıyafetin etiketinden rahatsız olma gibi problemlerle çok sık karşılaştıklarını söyledi.

"Çocuklarda ileride davranış problemleri, stres ve kaygı bozuklukları, sınıf ortamı gibi kalabalık ortamlarda girmede rahatsızlık duyma, çevreye ani tepkiler görüyoruz."

Dokunsal hassasiyet problemi için duyu bütünleme tedavisi uygulanıyor. Uygulanan tedavi kesin çözüm değil, sadece rahatsızlığı en aza indiriyor.

Haber: Cansu Doğan

Kamera: Bedrettin Çelik