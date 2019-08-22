Gelişen teknolojiyle birlikte kitap okuma şeklimiz de değişiyor. Kitap kokusu, yerini soğuk ekranlara bırakıyor.

Kitapseverler de artık basılı kitap yerine elektronik ortamdaki metinleri tercih etmeye başlıyor. Ancak hala kitapların sıcaklığını hissetmek isteyenler çoğunlukta.

Bir tarafta basılı kitaptan asla vazgeçmem diyenler var, diğer tarafta ise elektronik ortamda kitap okumanın rahatlığını savunanlar. Bu kişiden kişiye göre değişiyor. Peki, hangisi daha sağlıklı?

Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülküf Önal, bilgisayar veya tabletten okunan kitaplarda mavi ışık sorunu olduğunu söylüyor ve şöyle konuşuyor:

"Beyinde melatonin denilen bir hormon var. Bizim uyumamızı sağlıyor. Mavi ışık da bu hormonun salgılanmasını azaltıyor. Ayrıca bu ışık gözlerin bozulmasına neden oluyor. Bununla ilgili alınacak tedbirler var. Cep telefonlarında gece modu var, onu kullanmak lazım. Bilgisayar ekranlarına bakarken sarı röfle denilen gözlük de kullanılabilir."

Haber: İrem Çöteli

Kamera: Hakan Güzel