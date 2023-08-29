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Yaşam
TRT Haber 29.08.2023 11:19

Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi

Diyarbakır'da 47 yıl önce Karakaya Barajı inşaatında çalışan İtalyan mühendis ve işçiler için inşa edilen modern köy, 11 yıl kullanıldıktan sonra terk edildi. Sinema salonu, sağlık merkezi, okul gibi yaşam alanlarının yer aldığı köyde helikopter pisti bile vardı. İşte Çüngüş ilçesi kırsalındaki hayalet köye dönen o yerin hikayesi...

Fırat Nehri üzerine kurulan Karakaya Barajı'nın inşasında binlerce İtalyan çalıştı. Bölgede uzun süre kalan İtalyanlar, Diyarbakır'ın Çüngüş ilçesi kırsalına yerleşti.

1976 yılında bölgeye gelen İtalyanlar 350 hanelik bu köyü kurdu. 11 yıl boyunca yaklaşık 3 bin 500 İtalyan bu köyde yaşadı.

Uzun yıllar Diyarbakır'da yaşayan İtalyanlar bölge halkıyla da yakın ilişkiler kurdu.

Baraj inşaatı bitince İtalyanlar ülkelerine döndü

1987 yılında baraj inşaatı bitince İtalyanlar her şeyi bırakıp bölgeden ayrıldı. Köye sinema, sağlık merkezi, ibadethane gibi sosyal alanlar da inşa edildi.

Günümüzde harabeye dönen yapıların bazıları çevredeki köylüler tarafından ahır olarak kullanılıyor.

Köy harabeye döndü

36 yıl önce kaderine terk edilen Diyarbakır'daki İtalyan köyü, artık bir hayalet köy.
Modern köyden geriye prefabrik yapıların iskeletleri kaldı. 

"Dostluklarımız vardı, ziyaret ediyorduk"

Çüngüş Belediye Başkanı Ali Suat Akmeşe, "Burası Karakaya Barajı için yapıldı. Karakaya Barajı'nın müteahhitliğini İtalyan bir firma almıştı. Burada bu tesis de tabii onların tam bir yaşam alanıydı. Bizim o zaman benzin istasyonumuz vardı. Onlara akaryakıt veriyorduk. O idarecilerle dostluklarımız vardı misafir oluyorduk zaman zaman. buraya geliyorduk onları ziyaret ediyorduk" diye konuştu. 

 

Haber: Anıl Yağcı

Kamera: Emre Veli

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Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
Diyarbakır'daki İtalyan köyünün hikayesi
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