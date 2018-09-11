Çorumlu Sefer Karakaş kovboy kıyafetleriyle ilgi çekiyor

Çorum Mecitözü'ne bağlı İbek Köyü'ndeki ilkokulda sınıf öğretmenliği yapan Sefer Karakaş, giydiği kıyafetler, taktığı aksesuarlar ve kendisinin dizayn ettiği 1973 model minibüsüyle görenlerin ilgisini çekiyor.

Çocukluğunu geçirdiği köyde anneannesinin diktiği ve yurt dışında yaşayan yakınlarının hediye ettiği kıyafetler sayesinde, Karakaş'ın farklı bir giyim tarzı oluştu.

O dönemde izlediği Amerikan dizilerinden de etkilenen Karakaş, kovboy kıyafetlerine merak sardı. Uzun bir süre yurt dışında yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönen ve öğretmenlik yapmaya başlayan Karakaş, 43 yıldır mesleğine devam ediyor.

Kovboyların yaşadığı bölgeyi görmek istiyor

Okuldaki mesaisinden sonra takım elbiselerini çıkarıp giydiği deri pantolonu, çizmesi ve parlak gömleğinin yanı sıra taktığı şapkası, farklı tarzdaki kemeri, zinciri, yüzüğü ve broşları ile elindeki siyah çantası nedeniyle kovboyları andıran Karakaş, mesai saatleri dışında sadece bu şekilde giyiniyor.

Antika tutkusu da bulunan Karakaş'ın tek hayali, bugüne kadar film ve belgesellerden izlediği, kovboyların yaşadığı bölge olarak bilinen ABD Teksas eyaletindeki yaşantıyı yerinde görmek.

Kıyafetlerini kendisi tasarlıyor

Karakaş, kıyafet ve aksesuarlarını kendisinin tasarladığını söyledi. Giyim tarzının farklı olması nedeniyle gittiği her yerde farklı tepkiler aldığını belirten Karakaş, şöyle konuştu:

"Anneannem bana çorap, kazak örerdi. O dönemde köyümüzden yurt dışına çalışmaya gidenler de 4-5 yılda bir ancak köye gelebiliyordu. Köydeki kadınlar, eşi ya da çocuklarının köye geldiği müjdesini verenlere ördüklerini vereceklerini söylerlerdi. Biz de çocuğuz ya, köyün girişinde bekler, yurt dışından gelenlerin yakınlarına müjdeyi verip, onların ördüklerini biz alırdık. O zaman örülen renkli giysiler, yurt dışından getirilen hediye kıyafetler ve izlediğimiz dizilerden esinlenerek böyle bir tarzım oluştu."

Sürekli güzel ve değişik giyinmeye özen gösterdiğini belirten Karakaş, "Aynı zamanda eğitimciyim. Okulda kanunlara saygılıyım, prosedüre çok uyarım. Günlük hayattaki giysimle okuldaki giysim farklı. En güzelini, temizini giyerim. Kıyafetleri kendim tasarlıyorum" dedi.

"Oraları canlı canlı görmek ve yaşamak istiyorum"

Karakaş, bugüne kadar Türkiye'nin birçok bölgesine gittiğini ayrıca yurt dışında da 10'a yakın ülkeyi gezdiğini anlatarak, ABD'yi özellikle de Teksas'ı görmeyi çok istediğini vurguladı.

"İtalya, İsviçre, Avusturya, Belçika, Hollanda, Fransa'yı gezdim ama Amerika kültürünü de yakından tanımak istiyorum" diyen Karakaş, şunları söyledi:

"Belgesellerden izlediğim kadarıyla oralarda farklı bir kültür olduğunu görüyoruz. Ben de oraları canlı canlı görmek ve yaşamak istiyorum. Kovboyun, Amerika'daki anlamı çoban demek. Ama insanlar biraz abartıyorlar. Ben o amaçla, düşünceyle giyinmiyorum. Bu benim hayat tarzım oldu. İnsanlar da farklı şeyler söylüyorlar. Onlara da saygı duyuyorum. Yaşam ve giyim tarzımla elimdekinin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Artık bir şeye odaklanmışız, maddiyat gözüme gelmiyor."

Babasından kalan 1973 model minibüsü de kendisi modifiye eden Karakaş, yakın zamanda minibüsü ile Türkiye turuna çıkmak istediğini anlattı.

Kaynak: AA