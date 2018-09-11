Altın madalya için Süphan Dağı eteklerinde antrenman yapıyor

Milli atlet Berfin Barışer, 6-18 Ekim'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te gerçekleştirilecek 2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları'nda altın madalya elde etmek için Süphan Dağı eteklerinde antrenman yapıyor.

Muş Spor Lisesi 12. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Berfin, çalışmalarını antrenörü Özkan Yurtaş yönetiminde sürdürüyor.

Milli sporcu hafta sonları da Süphan Dağı eteğindeki Adaksu Köyü'nde çalışmalarına devam ediyor.

Berfin Barışer, köydeki antrenmanlardan arta kalan zamanda da besicilik yapan ailesine yardımda bulunuyor.

Trabzon'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda 3 bin metrede dünya ikincisi, Ankara'da düzenlenen Turkcell Türkiye Yıldızlar Atletizm Şampiyonası'nda 2 bin metre su engelinde birinci olan Fenerbahçe Kulübü sporcusu Berfin, gençlik olimpiyat oyunlarında 2 bin metre su engelinde altın madalyayı hedefliyor.

"Şampiyonluğu alıp döneceğim"

Milli atlet Berfin, eğitim gördüğü okulun beden eğitimi öğretmeni tarafından atletizme yönlendirildiğini söyledi.

Atletizm çok sevdiğini belirten Berfin şunları söyledi:

"Yurt dışında yarışmalara katıldım, iyi dereceler elde ettim. Türkiye'de birinciliklerim oldu. Ardından yurt dışına çıktım. Fenerbahçe Kulübü adına yarışıyorum. Arjantin'de düzenlenecek olimpiyatlarda yarışacağım. Orada Türkiye bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağım. Şampiyonluğu alıp döneceğim."

"Azimli bir şekilde çalışacağım"

Eğitimi Muş'ta sürdürdüğünü anlatan Berfin, "Köyümüz Süphan Dağı'nın eteğinde. Antrenmanlarımı Süphan Dağı eteğinde yapıyorum. Çoğu zaman Süphan Dağı'na gittiğim oluyor. Zirveye tırmanamasam bile en azından dağın yarısına kadar çıkıyorum. Antrenmanlarımı öyle sürdürüyorum. Dağın rakımı yüksek olduğu için bana antrenmanlarda çok faydası oluyor" dedi.

Hedefim Buenos Aires'te bayrağımızı dalgalandırmak için azimli bir şekilde çalışacağını belirtti.

Köy hayatı çok zor olduğundan bahseden Berfin Barışer şöyle söyledi:

"Birçok aile kızlarını okutmuyor. Benim de ailem köyde yaşıyor. Köyde yaşamanın zorluklarını gördüm. Bu zorlukların altından bu güne kadar geldim. Kızlarınızı okutun emin olun ki kızlarınız beklemediğiniz başarılar elde edebilir ister sporda ister okul hayatında olsun her şekilde bunu başarabilirler."

"Berfin köyümüzün gururu"

Baba Mehmet Barışer de Berfin ile gurur duyduğunu belirterek, şunları konuştu:

"Kızımın çok güzel yerlere gelmesini istiyorum. Türkiye'yi iyi yerlerde temsil eder inşallah. Bayrağımızı güzel bir şekilde dalgalandırır. Her zaman destekçisiyim. Berfin köyümüzün gururu olmuş herkes onu destekliyor ve seviyor. Onun için çok mutluyum. Berfin köye geldiğinde bize ev işlerinde yardımcı oluyor. Antrenmanlarını düzenli bir şekilde yapıyor. Dağda, tarlada koşuyor."

Kaynak: AA