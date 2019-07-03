Karaman'ın İmaret Mahallesi'nde araç kiralama üzerine iş yeri bulunan Kasım Bulut'un Merinos cinsi kuzusu herkes tarafından çok seviliyor.

10 günlükken kuzuyu yanına alan Bulut, kuzunun annesinin ikiz doğurduktan sonra öldüğünü söyledi.

"Kuzu da ölmek üzereyken ben yanıma alarak bakmaya başladım. 40 gündür benim yanımda ve onu biberonla besleyerek bu hale getirdim. Şimdi kuzu benim yanımdan hiç ayrılmıyor."

Ailecek kuzuyu çok sevdiklerini anlatan Bulut, "Neredeyse kuzu her gün benimle birlikte iş yerime arabayla gelip gidiyor. İş yerinde de kucağıma gelip uyuyor. Ben arada bir iş yerimin yakınındaki parka götürüyorum. Burada çimlerin üzerinde dolaşıyor. Buradaki vatandaşlar ve özellikle de çocuklar onu çok seviyor” dedi.

Bulut ayrıca, isim vermedikleri kuzuyu büyüdükten sonra satmayı ve kesmeyi asla düşünmediğini vurguladı.

Kaynak: İHA