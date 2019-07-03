Tokat'ta yaşayan Mustafa ve Şerife Öcü çiftinin 3 çocuklarından en büyüğü Mehmet Öcü'ye 3 yaşındayken epilepsi tanısı konuldu.

Tokat Devlet Hastanesi'nde aralıklarla yatarak tedavi gören ve yürüyemeyen Mehmet'in doğum gününü öğrenen hastane çalışanları harekete geçti.

Hastanenin çocuk yoğun bakım servisinde görevli hemşireler, Mehmet'in doğum günü olan 29 Haziran'da pasta hazırladı. Yoğum bakım servisinin önüne tekerlekli sandalye ile getirilen Mehmet Öcü'ye servis hemşireleri pastası ile sürpriz yaptı.

Minik Mehmet ve ailesi sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Kaynak: DHA