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Çin'in kuzeybatısında verimli biber hasadı

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde, biber hasat makineleriyle toplanan biberler sofraları lezzetlendiriyor.

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Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde biber hasat dönemi başladı. Tianshan Dağı'nın kuzey eteklerindeki Anjihai kasabasında yetiştirilen biberler, bölge halkının mutfağı için vazgeçilmez baharatları ortaya çıkarıyor. 

2 bin 500'den fazla hanenin biber ektiği kasaba, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki ana biber üretim alanlarından biri. 

Teknolojinin ilerlemesiyle biber toplama işlemleri de değişti. Eskiden elle toplanan biberler artık biber hasat makineleriyle toplanıyor. Makinenin topladığı biber miktarını tamamlamak için 1 günde 500 işçinin çalışması gerekiyor.

Yaklaşık 2 bin 660 hektar biber hasadından sonra, bölge halkı biberlerini genellikle acı sos haline getiriyor ya da kış mevsimi geldiğinde güneşte kurutuyor.

Kaynak: Reuters

Etiketler: Tianshan Dağı, teknoloji, Sincan Uygur Özerk Bölgesi, hasat, çin, biber hasat makinesi, biber, baharat
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