Çıldır Gölü üzerinde nostaljik yolculuk: Atlı Kızaklar

Kars’ta kış aylarında tamamen donan Çıldır Gölü, atlı kızak turlarıyla turistlerin uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Doğu Ekspresi ile kente gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, göl üzerinde yapılan turlarla kış manzarasının tadını çıkarıyor.

Atlı kızaklar geçmişte bölgede ulaşım aracı olarak kullanılırken, bugün turizm faaliyetlerinin önemli bir parçası olarak öne çıkıyor.

Ziyaretçiler hem karla kaplı manzarayı izliyor hem de buz tutan göl üzerinde farklı bir deneyim yaşıyor.

Geçmişten bugüne gelen gelenek

Atlı kızak faaliyetlerinden sorumlu Ercan Daşdemir, gölün donmasının ardından turların başladığını söyledi.

Daşdemir, “Aralık ayının ilk haftası itibarıyla Çıldır Gölü donmaya başladığında buz güvenli kalınlığa ulaştığında misafirlerimizi atlı kızaklarla ağırlıyoruz” dedi.

Doğu Ekspresi ile gelen turistlerin bu deneyimi yaşamak için bölgeyi tercih ettiğini belirten Daşdemir, atlı kızakların geçmişte ulaşım aracı olarak kullanıldığını ifade etti.

“2015’ten sonra Doğu Ekspresi’ne ilgi artınca atlı kızaklar da yeniden canlandı” diye konuştu.

Belirlenen parkurlarda güvenli tur

Çıldır Gölü üzerinde üç farklı parkur oluşturulduğunu anlatan Daşdemir, turların güvenli alanlarda gerçekleştirildiğini söyledi.

Ercan Daşdemir, “Burası Taşbaşı mevki ve burada üç farklı parkurumuz var” dedi.

İlk parkurun yaklaşık 300 metre, ikinci parkurun 700 metre, üçüncü parkurun ise yaklaşık 1200 metre olduğunu belirtti.

Gölün bazı noktalarında buzun daha ince olduğunu ifade eden Daşdemir, ziyaretçileri en güvenli alanlarda gezdirdiklerini dile getirdi.

At sevgisi ve ekmek mücadelesi

Atlı kızak sürücülerinden Bünyamin Aslan ise bu işi sevdiği için yaptığını söyledi.

Aslan, “Köyü ve atları sevdiğim için bu işi tercih ettim, şehirde duramıyorum” dedi.

Atların kendisi için dostluğu ve sadakati ifade ettiğini belirten Aslan, turistleri gezdirirken büyük sorumluluk taşıdıklarını vurguladı.

“Biz burada hem atımızı hem de misafirlerimizi korumak zorundayız, bu iş bizim ekmek kapımız” diye konuştu.

