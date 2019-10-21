200 yıllık ağaçların bakımı yapıldı, ürün vermesi için hepsi özenle çizildi. "Çeşme'den Sakız Damlıyor Projesi" ilk meyvesini verdi. Asırlık ağaçlardan 40 yıl sonra ilk damla sakızı hasadı yapıldı.

Çeşme Belediye Başkan Yardımcı Yıldırım Aktugan, ilerleyen günlerde sakızın, Çeşme'nin önemli kaynaklarından biri haline geleceğini söyleyerek, "Bunlar olgun, büyük ağaçlar ve damızlık ağaçlar. Buradan elde ettiğimiz çeliklerle de bin 700 ağaçlık bölge yarattık, muhtemelen ilerleyen zamanda da bir sakız ormana dönüşecek bu kampanya" dedi.

Damla sakızında Türkiye de söz sahibi olacak

Çizilen ağaçlardan damlayan sakızlar, 2 günde toplanacak hale geliyor. Ürün, deniz suyuyla yıkanıyor.

Çeşme'de 20 bini aşkın sakız fidanı toprakla buluşturuldu. 6 yılda olgunlaşan ağaçlardan birkaç yıl içinde önemli miktarda damla sakızı elde edilecek.

Tarımsal Projeler Sorumlusu Kazım Beyaz ise, 110 ağaçtan 5 ile 8 kilo arasında sakız almayı planladıklarını anlattı.

"Kilosu 300 euroyu buluyor. 300 euro büyük bir katma değer."

Çiftçi İbrahim Topal da sakız ağacının sadece Sakız Adası'nın güneyi ile Çeşme'de yetiştiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Çeşme'de, Alaçatı'da, yarımadanın çeşitli yerlerinde yetişiyor. Ülkemizde her yıl yaklaşık 10 milyon dolarlık bir ithalat yapıyor. Biz bugün 10 milyonluk sakız üretsek, bu da yaklaşık 1000 dönüme yakın sakız demek. Elimizde tüketebileceğimiz bir pazar da var."

Çeşme'deki çalışmalar sayesinde, dünyada üretim ve ticareti Yunanistan'ın tekelinde olan damla sakızında Türkiye de söz sahibi olacak.

Kaynak: TRT Haber