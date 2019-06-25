Tekirdağ'da bir vatandaşın çantasının içinde bulduğu ve sadece Trakya’daki birkaç küçük alanda yaşamlarını sürdüren "yediuyur" olarak anılan sürüngen doğaya bırakıldı.

Tarlada çalıştıktan sonra evine dönen Sami Göktaş, çantasının içerisinde bulduğu ve fare sandığı büyük gözlü sürüngenin fotoğrafını çekerek paylaştı.

Paylaşımı görenlerin yorumuyla fotoğraftaki hayvanın "Koruma Altına Alınan Yaban Hayvanları" listesinde bulunan "yediuyur" olduğunu anlayan Göktaş, durumu Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne haber verdi.

Sami Göktaş'tan teslim alınan yediuyur, kontrolden geçirildikten sonra doğaya bırakıldı.

Nesli tükenme tehlikesinde olan yediuyurların, Edirne Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünce 2015 yılında yapılan araştırmada dünyada sadece Trakya’daki birkaç küçük alanda yaşamlarını sürdürdüğü tespit edilmişti.



Kaynak: AA