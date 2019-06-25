Avrupa Spor ve Kültür Festivali (ASKFEST) ile birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Festival Almanya’nın Hamm şehrinde 28-29-30 Haziran tarihlerinde Lippepark’ta gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Hamm Belediyesi iş birliği ile organize edilen ASKFEST’te, çağdaş ve geleneksel spor müsabakaları, bireysel ve takım sporu etkinlikleri, çocuklar ve yetişkinler için oyunlar, kültür-sanat etkinlikleri ve çeşitli aktiviteler yer alacak.

Festivalle, 7’den 70’e Türk ve Alman vatandaşlar ve aileler beraber spor yapıp eğlenme fırsatı bulacak. Türk ve Alman kültürlerine ait etkinlikler sayesinde ise birbirlerinin kültürlerini derinlemesine tecrübe etme imkanı yakalayacak.

"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!"

"Birlikte spor yap! Birlikte eğlen! Birlikte yaşa!" sloganı ile yola çıkan festival spor, kültür ve eğlence alanında sayısız etkinlik ziyaretçileri karşılayacak.

Futbol, basketbol, atletizm müsabakaları, masa tenisi, bowling, kaykay, bisiklet gibi sporlar, geleneksel okçuluk, yağlı güreş, aşık oyunu gibi geleneksel sporlar, çocuk oyunları, zeka oyunları, Türk ve Alman mutfaklarının eşsiz örneklerinin sergileneceği gastronomi bölümü, Türk ve Alman kültürlerine ait ürünlerin sergileneceği stantlar ile konser ve etkinlikler festival programının kapsamında yer alıyor.

Festivale katılım ücretsiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Hamm Belediye Başkanı Thomas Hunsteger Petermann ile her iki ülkeden yetkililerin katılacağı festivale Türkiye ve Almanya’dan çok sayıda ünlü sporcu ile sanatçılar da katılım gösterecek. Binlerce ziyaretçinin beklendiği festivale katılım ise ücretsiz.

Lippepark’ın anlamlı hikayesi

Türklerin yoğunluklu olarak yaşadığı şehirlerden olan Hamm’da düzenlenecek festivalin gerçekleşeceği yer olan Lippepark’ın anlamlı bir hikayesi var. Lippe nehri kenarında yer alan ve eski bir maden ocağı olan Lippepark, 1950’lerden itibaren Almanya’ya anlaşmalar çerçevesinde göç eden Türk işçiler için geçim kaynağı haline geldi. Bölgede çalışan Türkler şehrin ve Almanya’nın kalkınmasında önemli roller üstlendi.

Kaynak: TRT Haber

