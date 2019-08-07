Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, bir ineğin ayağı Araç Çayı'ndaki çamura saplandı. Bölgeye piknik için gelenler, itfaiye ekibine ulaştı. 2 itfaiye eri, ineği sudan çıkarmak için uzun süre uğraştı. Belinden halatla bağlanan inek, itfaiye aracıyla su kenarına çekildi.

İneğin sahibi Fatma Öztürk ise, ineğinin her zaman suya girip çıktığını söyledi. Öztürk, bitkin düşen ineğini şu sözlerle eve götürmeye çalıştı:

"Duygu, hadi kalk kızım. Yoruldun mu, sen niye gelmedin? Niye gittin oralara doğru? Pis su yuttun değil mi? Kalkarsın hadi. Kalk kızım, kalk yavrum. Eve gidelim hadi."

Haber: Bülent Diktepe