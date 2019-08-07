Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından "Çocuk dostu eserlerin desteklenmesi ve zararlı içeriklerle mücadele edilmesi" başlığı altında çalışmalar sürdürülüyor.

Çalışmayla özellikle 0-6 yaş grubu çocuğu bulunan ailelerin satın alacakları kitaplara yol gösterici olunması ve Bakanlığa bağlı kuruluşlarda kalan 0-6 yaş grubu çocuklara da kitaplıklar oluşturulması amaçlandı.

Uzmanların yaptığı incelemeler sonucunda, 0-6 yaş çocuklar için zararlı içerik bulundurmayan ve çocukların gelişimine olumlu katkı sağlayacağı değerlendirilen 332 çocuk kitabına, devam eden çalışmalarla 35 kitap daha eklendi. Bugüne kadar belirlenen 367 kitabın yer aldığı liste, devam eden incelemelerle güncellenecek.

Listeye eklenen 35 kitaptan bazıları şöyle:

"Alaca Efsanesi, Bebekler Nereden Gelir, Tombik Ayı Uyuyamıyor, Uzay Nasıl Bir Yer?, Kısa Çoraplı Zürafa, Annemi Seviyorum Çünkü, Babamı Seviyorum Çünkü, Bir Avuç Hayal, Bir Dostluk Masalı, Güneş İle Kovalamaca, Kütüphane Tavşanı, İlkbahar Prensi, Yardımlaşmak Ne Güzel, Dünyayı Gezmek İsteyen Çorap​."

Kitaplar ön elemeden geçiyor

Başlatılan çalışmayla, 0-6 yaş çocukların gelişim özellikleri dikkate alınıyor. Çalışma grubu kitapları, ilk etapta evrensel ahlak kuralları ve milli-manevi değerler açısından inceleniyor. Ayrımcılığı teşvik eden ve düşmanca anlatımlar ile görselleri kullanıp kullanmadığı da değerlendirme ölçütleri arasında yer alıyor.

Kitabın kurgusunda şiddet içeren ya da şiddeti bir çözüm yolu olarak gören bir içeriğin bulunup bulunmadığına ilişkin de değerlendirme yapılıyor. Kitabın müstehcenlik ve cinsel istismar açısından değerlendirilmesi de ön eleme kriterleri arasında bulunuyor.

Hırsızlık, yalan söyleme, kötü söz söyleme gibi olumsuz davranış modellerinin kitapta ne şekilde ele alındığı değerlendirme kriterleri arasına alınıyor.

Liste ailelere yol gösteriyor

Değerlendirme yapılırken yaş ve gelişim düzeyine göre kitapların farklı doku ve zeminde olması, çocuğun kolay kavrayabileceği boyutta olması, çocuk tarafından sayfaların kolay çevrilebilmesi gibi fiziksel özelliklere de dikkat ediliyor.

Kitaplar, çocukların psiko-sosyal gelişimlerine katkısı açısından yapılan değerlendirmelere ek olarak dil bilgisi kuralları açısından inceleniyor.

Çalışmalar sonucu oluşturulan listenin, çocukların psiko-sosyal gelişimine katkı sağlaması ve ailelere yol göstermesi bekleniyor.

Bakanlığın internet sitesinden, 0-2 yaş ve 3-6 yaş olarak iki ayrı başlık altında hazırlanan listeye ulaşılabiliyor.

Kaynak: AA