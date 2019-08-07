Teknopark İstanbul çalışanı profesyonel dağcı Burak Saral, dünya üzerindeki 7 kıtanın 7 zirvesine tırmanmak istiyor. Bunun için de ekibiyle beraber, ilk tırmanışı gerçekleştirdi, Avrupa'nın en yüksek noktasına tırmandı.

5 bin 642 metre yüksekliğindeki Elbruz Dağı'nın zirvesinde Türk bayrağını ve Teknopark İstanbul'un bayrağını dalgalandırdı.

Rusya sınırları içinde yer alan Elbruz Dağı'na sağlıklı bir şekilde tırmanmayı başardıklarını anlatan Saral, şunları söyledi:

"Doğru ekipmanlara sahipseniz, doğru eğitimleri aldıysanız, vücut olarak zor şartlara dayanıklıysanız, iyi bir ekip ile beraberseniz, tırmanış tarihiniz doğru zamanda ise kondisyon ve mental olarak dağa hazırsanız Elbruz Dağı'na tırmanmak kolay denebilir."

14 kişiyle birlikte zirveye ulaştı

Yüksekliği 5 bin 500 metrenin üzerindeki dağların küresel otoriteler tarafından "Extreme Yüksek İrtifa" diye sınıflandırıldığını belirten Saral, Elbruz Dağı'nın da bu kategoride bir dağ olduğunu vurguladı.

Dağ tırmanışlarında "yükseğe uyum" sorunu yaşandığından bahseden Saral, şöyle konuştu:

"Dağda -40 derecelere şahit olduk. Zirvede deniz seviyesindeki bir şehre göre yüzde 51 daha az oksijen bulunuyor. Bu sebeple ekstrem yüksek irtifaya sahip dağların zirvesine bir günde çıkamıyoruz. Bizler aklimatizasyon (irtifaya uyum) için kademeli irtifalara yükselip, inerek vücudumuzun o yükseklikte az oksijen ile yaşamaya adapte olmasını bekleriz. Bu adaptasyonunun sonunda da zirveye ilerleriz.

Toplam 15 kişilik ekip olarak Rusya’ya gittik, 14 kişi zirveye ulaştık. Ne yazık ki bir arkadaşımız yüksek irtifaya bağlı olarak akciğer ödemine yakalandı ve ölümden döndü."

"Dağcılık, kişinin özünü bulma yolculuğu"

Burak Saral, dünya üzerinde seyircisi olmayan tek spor dalı olan dağcılığın bir noktada kişinin özünü bulma yolculuğu diye tarif edilebileceğini söyledi.

Kartal Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkan Yardımcısı olarak dağcılık konusunda ilgisi bulunan gençlere sporu anlattıklarını belirten Saral, 35 yaşında ve bir çocuk babası olduğunu anlattı.

Saral, Elbruz Dağı'na tırmanmasına sponsorluğuyla destek olan Teknopark İstanbul'a teşekkür etti.

Kaynak: AA