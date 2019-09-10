Yaşam
Çamura saplanan yavru fil 2 gün sonra kurtarıldı10 Eylül 2019 Salı 10:02 - Son Güncelleme 10 Eylül 2019 Salı 11:44
Zimbabve'de yavru fil çamura saplanınca, anne fil onu kurtarmak için 2 gün boyunca çabaladı. İhbar üzerine bölgeye giden gönüllüler, yavru fili kurtardı.
Annesi ile Zimbabve'nin Kariba Gölü kıyısında gezen yavru fil çamura saplandı. 2 gün boyunca yavrusunu bulunduğu durumdan kurtarmak için çabalayan anne fil sonunda bitkin düştü. Yapılan ihbar sonrası, gönüllüler yavruyu kurtarmak için bölgeye gitti.
Anne, yavrunun yanına kimseyi yaklaştırmak istemedi. Bu nedenle ekipler, anne fili bayıltmak zorunda kaldı. Anne filin bayılmasının ardından ekip, zorlu bir uğraşın ardından yavru fili bulunduğu yerden kurtardı.
Ekiplerin ayrılmasından kısa bir süre sonra kendine gelen anne fil, yavrusunu da alarak ormana gitti.
Kaynak: DHA
Etiketler: Zimbabve yavru fil kariba gölü