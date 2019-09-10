Annesi ile Zimbabve'nin Kariba Gölü kıyısında gezen yavru fil çamura saplandı. 2 gün boyunca yavrusunu bulunduğu durumdan kurtarmak için çabalayan anne fil sonunda bitkin düştü. Yapılan ihbar sonrası, gönüllüler yavruyu kurtarmak için bölgeye gitti.

Anne, yavrunun yanına kimseyi yaklaştırmak istemedi. Bu nedenle ekipler, anne fili bayıltmak zorunda kaldı. Anne filin bayılmasının ardından ekip, zorlu bir uğraşın ardından yavru fili bulunduğu yerden kurtardı.

Ekiplerin ayrılmasından kısa bir süre sonra kendine gelen anne fil, yavrusunu da alarak ormana gitti.

Kaynak: DHA