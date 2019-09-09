Van Gölü'nün güzelliklerine dikkat çekmek amacıyla yola çıktılar ve Türkiye'nin en yüksek üçüncü dağı olan Süphan Dağı'nın zirvesine tırmanmak için bir araya geldiler.

"Başka Van Gölü yok" diyenler, soğuk ve rüzgarlı havada güçlükle ilerleyerek zirveye ulaştı.

Van Gölü Aktivistleri Derneği üyeleri, zirvede "Van Gölü mavi ve temiz kalsın" yazılı pankart açtı.

Karla kaplı zirvede, 23 Nisan 1959 yılında düşen İngiliz uçağının motor ve parçalarına da rastlandı.

Haber: Necmettin Karaca