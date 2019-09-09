Aydın'ın Efeler ilçesinde öğrencilerin okulu ikinci evleri olarak algılaması için başlatılan uygulama kapsamında Yılmazköy İlkokuluna gelen öğrenciler, ayakkabılarını çıkararak girdikleri sınıflarında dersbaşı yaptı.

Aydın'da 2019-2020 eğitim-öğretim yılı açılış töreni "Ayakkabısız Okul" projesinin yürütüldüğü Yılmazköy İlkokulu'nda yapıldı.

Törende konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, Türkiye genelinde 18 milyon öğrencinin okula başladığını belirtti.

Köşger, "Çok ciddi bir nüfusu eğitmek üzere eğitim öğretim yılını başlatıyoruz. Ülkenizi kalkındırmak, geliştirmek istiyorsanız her bir santimetresiyle ilgilenmeniz lazım. Tarihte var olmak istiyorsanız her bir ferdinizi işlemek, eğitmek ve çağın bilgisiyle kuşatmak ve donatmak durumundasınız. Ama bunu kendi köklerinden, milli değerlerinden koparmadan yapmak gerekiyor" dedi.

Ev terlikleriyle sınıfa girdiler

Ayakkabısız Okul projesi hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da geçen yıl Yılmazköy İlkokulunda denenen uygulamanın bu yıldan itibaren yürürlüğe girdiğini ifade etti.

Okul Aile Birliği, öğretmenler ve hayırseverlerin desteğiyle 9 öğretmen ve 97 öğrencinin bulunduğu okulun derslik ve koridorlarının parke ile döşendiğini anlatan Okumuş, öğrenci, öğretmen ve velilerin ayakkabılarını girişte kendilerine ayrılan dolaplara koyduktan sonra okula girdiğini anlattı.

Okumuş, şöyle konuştu:

"Okulumuzun sağladığı fiziksel ortam, öğrencilerimizi evlerinde gibi hissettirdiği için onların huzurlu ve sakin olmalarını sağlıyor, konsantrasyonlarını artırıyor, olası akran çatışmalarını en aza indiriyor"

Tören sonrası Yılmazköy İlkokulu öğrencileri, okul girişinde ayakkabılarını çıkardıktan sonra dolaplarındaki ev terliklerini giyerek sınıflarına çıktı.

Protokol üyeleri de galoş giyerek sınıfları gezdi, öğrencilerle sohbet etti.

Kaynak: AA