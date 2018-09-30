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Bursa'da "renkli koşu" festivali

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, "renk istasyonları"ndan püskürtülen toz yağmuru altında koştu.

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Bursada &quot;renkli koşu&quot; festivali

Bursa'da renkli koşu festivali ''Color Sky 5K'', yaklaşık bin kişinin katılımıyla yapıldı.

Soğanlı Botanik Park'ta bir araya gelen yaklaşık bin kişi, önceden dağıtılan koşucu numarası ve bilekliği, tişört ve renkli tozlarla koşuya başladı.

Katılımcıların üzerine, 5 kilometrelik parkurun belli noktalarındaki "renk istasyonları"ndan sarı, pembe, mor ve yeşil tozlar atıldı. 

Koşucular, parkurun bitiş noktasına kıyafet ve yüzleri farklı renklere bürünmüş halde ulaştı. 

Koşuya katılanlar daha sonra müzik eşliğinde dans etti. 

Kaynak: AA

Etiketler: Soğanlı Botanik Park, parkur, Color Sky 5K, bursa, renkli koşu, festival
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