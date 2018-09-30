Bursa'da yerli mısırlar Tarla Günü'nde tanıtıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (UÜ) Ziraat Fakültesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Sakarya Mısır Araştırma Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü "Yeni ve Yerli Mısır Çeşitleri Yayım Projesi" kapsamında yetiştirilen yerli mısırlar tanıtıldı.

Proje kapsamında UÜ Görükle Yerleşkesi'nde yetiştirilen "Ada, Ağa, Hacıbey ve Samada" adı verilen silajlık mısır çeşitlerinin tanıtımı Tarla Günü'nde yapıldı.

UÜ Ziraat Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Serkan Gürlük, Türkiye'de yüzde 95 yabancı tohum kullanıldığını, bu oranın oldukça yüksek olduğunu söyledi.

İthal tohumlara yaklaşık 100 milyon dolar ödendiğini belirten Gürlük, "Yüzde 95'i gerilere çekip bizim de pastadan pay alacak şirketlerimizin olması gerekir. Belirli bir yere kadar gelmiş firmalarımız da maalesef yabancı firmaların radarına giriyor ve sonraki yıllarda şirket birleşmesi adı altında yabancıların bünyelerine katılıyor. Bunun önüne geçilmelidir" dedi.

Dönümde 10 tona yakın ürün alınıyor

Nilüfer Tarım ve Orman Müdürü Yasemin Yiğit Bozkurt da, UÜ Ziraat Fakültesi tarlalarında yetiştirilen mısırlardan yüksek verim alındığını belirterek, çiftçilerin bu yerli tohumlardan kullanmalarını istedi.

Yerli tohumların daha kaliteli olduğunu ve özelikle Ada ve Ağa'da dönümde 10 tona yakın ürün alındığını vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:

"Sakarya Araştırma Enstitüsünde 205 tane yerli tohum var. 27'si tescil edildi. Silajlık mısırda başarılı olduk. Dane mısırda da dönüme bin 500 kilogram almayı düşünüyoruz. Bu çeşitleri yaygınlaştıralım. Seneye de süt mısırı projesi yapacağız. Yerli süt mısırı yiyeceğiz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Hacı Dursun Yıldız ise, yerli mısır hasadında yüksek verim alındığını belirtti.

Yaklaşık 8 ton hasat yapıldığını anlatan Yıldız, yerli mısırın gelecek vadettiğini söyledi.

Daha sonra üreticilerle tarla gezildi, tarladaki mısırlar hakkında bilgi verildi.

Sakarya Mısır Araştırma Enstitüsü Ziraat Mühendisi Ahmet Duman, proje hakkında teknik bilgi vererek Hacıbey mısır çeşidinin yurt dışından ilk tescil alan yerli çeşit olduğunu anlattı.

Kaynak: AA