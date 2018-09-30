İznik Gölü'nde 2 metre uzunluğunda yayın balığı yakalandı

Bursa Orhangazi Çakırlı Mahallesi açıklarında avlanan balıkçılar, dönüş yolunda dev yayın balığı yakaladı.
Güçlükle sahile çıkarılan balık, kamyonetle Orhangazi'ye götürüldü.
İlçede balık lokantası bulunan Metin İldeniz’in tezgahına bırakılan balık, vatandaşlardan ilgi gördü.
Metin İldeniz, yayın balığını sergilemek için iple asmak istedi. 4 kişinin yardımıyla kaldırılan balığın ağırlığını taşıyamayan ip, kısa sürede koptu.
Özel hazırlanan ve içine göl suyu konulan havuzda korunan balık, sergilenmesinin ardından tezgahtaki yerini alacak.
Kaynak: AA