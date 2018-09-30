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Raftingciler gözünü sonbahar yağmurlarına çevirdi

Rafting işletmecileri, son dönemde Melen Çayı'nda debinin düşmesi nedeniyle gözünü sonbahar yağmurlarına çevirdi.

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Raftingciler gözünü sonbahar yağmurlarına çevirdi

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Melen Çayı üzerinde bulunan rafting tesisleri ve rafting severler, debinin yükselmesi için sonbahar yağmurlarını bekliyor.

Son dönemde Melen Çayı'nda debinin düşmesi nedeniyle rafting işletmecileri ve bu sporun tutkunları gözünü sonbahar yağmurlarına çevirdi.

13 kilometrelik parkurda rafting turlarının devam ettiği bölgede, debinin yükselmesini bekleyen işletmeci ve rafting severlerin heyecanı bu beklentinin gerçekleşmesiyle doruğa tırmanacak.

Rafting İl Temsilcisi Birol Tepe, sezon başından bu yana keyifli turların devam ettiğini söyledi.

Suyun debisinin yükselmesi için sonbahar yağmurlarını beklediklerini anlatan Tepe, ''Bu yıl yaz boyunca da rafting turlarımız devam etti. Melen Çayı'nda 'Arap baharı' yaşandı. Bu da bizim için çok büyük bir avantaj oldu. Hiç boş kalmadık, sonbaharda da talep devam ediyor'' dedi.

Havaların güzel gittiğini belirten Tepe, şöyle konuştu:

'Havalar zaten güzel. Aralık ayına kadar bu sıcaklık devam edecektir. Havaların böyle güzel olması, suyun debisinin de böyle olması, sonbaharda daha çok talep olmasına sebep oluyor. İnsanlar adrenalin, doğa ve ekstrem spor arıyor. Ziyaretçilerimiz hem hafta sonunu değerlendiriyor hem de burada keyif alıyor. Bu şekilde turlarımız devam ediyor.''

Kaynak: AA

Etiketler: sonbahar yağmurları, rafting, melen çayı, düzce, debi
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