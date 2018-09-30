90 yaşındaki Fahrettin Özdemir bahçesinde 50 hayvana bakıyor

Almanya'da emekli olduktan sonra memleketi Ordu Perşembe'ye yerleşen 90 yaşındaki Fahrettin Özdemir, evinin bahçesinde 50 hayvanın bakımını yapıyor.

28 yıl önce emekli olan Fahrettin Özdemir, Efirli Mahallesi'nde, denize yakın bir bölgeden 5 dönüme yakına arazi satın aldı.

Bu araziye yaptırdığı eve yerleşen Özdemir, hindi, kaz, ördek, tavuk, kedi, köpek, horoz, tavşan, güvercin ve çeşitli kuş türlerinin aralarında bulunduğu yaklaşık 50 hayvanı, bahçesinde yaptığı kulübelerde beslemeye başladı.

2 yıl önce eşini kaybeden, 2 çocuğu da gurbette yaşayan ve baktığı hayvanlarla hayata tutunan Fahrettin Özdemir, küçük yaştan itibaren hayvanlara karşı sevgisi olduğunu söyledi.

"Onlarla huzur buluyorum"

Ordu'daki evinde, hayvanlarla birlikte yaşadığını anlatan Özdemir, hayvanların bakımını günlük yaptığını ve kesinlikle onları aç bırakmadığını belirtti.

Fahrettin Özdemir, hayvanlarıyla mutlu olduğunu vurgulayarak, "Tek yaşadığım bu hayatta, onlarla huzur buluyorum" dedi.

Bazı hayvanlarının zaman içerisinde öldüğünü anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Bu hayvanlara evime yakın bir bölgede mezarlık yaptım. Özellikle köpeklerimin ölmesine çok üzülüyorum. Benim köpeklerim çok akıllıydı. Onları çok özlüyorum."

Özdemir, yaşının ilerlemesi nedeniyle zaman zaman hasta olduğunu ve bu zaman içerisinde hayvanlarına yeteri kadar bakamadığını belirterek, bir yardımcıya ihtiyacı olduğunu dile getirdi.

Fahrettin Özdemir, imkanları el verdiği sürece hayvanlarıyla yaşamaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: AA