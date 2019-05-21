Dünyanın dört bir yanından gelen bıyık ve sakal hayranları, Belçika'nın Antwerp şehrinde bir araya geldi.

Dünya Sakal ve Bıyık Şampiyonası'nda yüzlerce erkek, "İmparatorluk bıyığı" ve "30 santimetreden uzun doğal sakal" gibi kategorilerde yarıştı. Yarışmada, birbirinden ilginç şekillerde bıyık ve sakal vardı.

Serbest sakal kategorisinde üçüncülüğü kazanan Garey Faulkner ise, hiç yapılmamış yeni ve farklı bir şeyler yaratmaya çalıştığını söyledi.

Şampiyona, 1995'ten beri 2 yılda bir farklı ülkelerde düzenleniyor. Sakal ve bıyık hayranları, 2021'de Yeni Zelanda'nın Auckland şehrinde bir sonraki yarışma için buluşacak.

Kaynak: Reuters