Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından yapımı tamamlanan, Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) vizyonu olan Ilısu Barajı ve HES projesinden etkilenen Batman'ın Hasankeyf ilçesinde tarihin, çevresel ve kültürel değerlerin korunması, gelecek nesillere aktarılması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

Baraj gölü sahasından çıkarılan Hasankeyf'teki tarihi eserlerin taşındığı yeni yerleşim biriminde güçlendirme ve inşa çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda taşları sökülerek arkeoparka taşınan, 1407 yılında Süleyman Han tarafından inşa ettirilen Süleyman Han Camii'nin 132 sıradan oluşan 36 metre yüksekliğindeki minaresinin yeniden inşası devam ediyor.

Minarenin 101 metresi numaralandırılmış taşların titizlikle birleştirilmesiyle yeniden örüldü.

Taşların aslına uygun şekilde birleştirilmesi için mart ayında başlanan çalışmaların yaklaşık bir ay daha sürmesi bekleniyor.

Çalışmalar sıfır hasarla titizlikle sürüyor

DSİ 16. Bölge Müdürü Ali Naci Kösalı, Ilısu Projesi kapsamında yürütülen kültürel faaliyetler kapsamında Hasankeyf'teki anıt eserlerin taşıma ve koruma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

1407 yılında Eyyubi Sultanı Süleyman Han tarafından inşa ettirilen camii ve minaresinin yeni yerinde yapımının ve korunması için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Kösalı, "Süleyman Han Camii'nin minaresi 132 sıradan oluşmaktaydı. Bunu özel tekniklerle tek tek sökerek yeni yerine taşıdık ve inşasına başladık. Şu anda 132 sıranın 101 sırası tamamlandı. Sıfır hasarla devam eden çalışmalarımız titizlikle sürüyor" dedi.

Süleyman Han Camii'nin aslına uygun örneği inşa edilecek

Kösalı, çalışmalar kapsamında bütünsel olarak taşınan tarihi caminin kapı ve çeşmesinin yeni yerindeki yerleştirme işleminin tamamlandığını anlattı.

Süleyman Han Camii ve Koç Camii'nde bulunan alçı süslemelerin de özel tekniklerle müzeye taşındığını dile getiren Kösalı, "Süleyman Han Camii'nin de aslına uygun bir örneğini yeni yerinde inşa ederek çalışmamızı tamamlayacağız. Böylece Süleyman Han Camii minaresi, taş kapı ve çeşmesiyle arkeoparktaki yerini almış olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

