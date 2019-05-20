Hatay'da dershaneden evine giderken uğradığı asitli saldırı sonucu sağ gözünü kaybeden ve yüzünün bir bölümü yanan 19 yaşındaki Berfin Özek, estetik ameliyatıyla eski görüntüsüne kavuşacağı günü umut ve heyecanla bekliyor.

İskenderun ilçesinde yaşayan ve yüzüne dökülen asit nedeniyle adeta hayatı kararan Berfin Özek'in dramına Sağlık Bakanlığı duyarsız kalmadı.

Asidin etkisiyle yüzünün büyük kısmı yanan, sağ gözünü kaybeden, diğer gözünde kısmen görme kaybı olan Özek'in 400 bin liralık ameliyat masrafları, Sağlık Bakanlığının girişimleri sonucu Muğla'nın Bodrum ilçesindeki özel bir hastane tarafından karşılanacak.

Özek ve ailesi, Ramazan Bayramı'ndan sonra başlayacağı bildirilen tedavi sürecine hazırlanıyor. 1,5 yılda 5 ameliyat geçirmesi beklenen Berfin'in tek hayali ise eski yüzüne kavuşmak.

Berfin Özek yaptığı açıklamada, ailece çok zor bir süreci atlattıklarını, kabus gibi günleri geride bıraktıklarını söyledi.

Yaklaşık 3 ay Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gördüğünü belirten Özek, şöyle konuştu:

"Yüzüme asit dökülme anını hiç hatırlamak istemiyorum çünkü bana çok acı verdi.

Adana'da hastanede aylar sonra aynaya baktığımda yüzümün bu kadar kötü olduğunu tahmin etmemiştim. Aynaya bakar bakmaz yere çöküp ağlamaya başladım. Daha sonra da annem gelip sarıldı ve birlikte saatlerce ağladık. Çok kötü günler yaşadım. İlk zamanlar hiç uyuyamıyordum, şu an çok şükür göz kapaklarım olduğu için biraz uyuyabiliyorum."

"Sağlık Bakanımız çok olumlu konuştu"

Tükiye'nin kendisi için kenetlendiğini duyunca çok sevindiğini dile getiren Özek, şunları kaydetti:

"İnsanlar yardım etsin diye umutla bekliyordum.

Çok şükür yardım eli uzattılar. Ankara'da, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ziyaretimize geldi. Allah razı olsun, çok yardımcı oldu. Sağlık Bakanımız ameliyatım hakkında çok olumlu konuştu. Yakın zamanda inşallah Bodrum'a gidip ameliyat sürecine başlayacağız. Beni ameliyat edecek doktor da çok olumlu konuştu ve yüzde 80 civarında eski sağlığıma dönebileceğimi söyledi."

Özek, tedavisi için Bodrum'da 1,5 yıl boyunca kalabilecekleri bir ev tahsis edileceğini öğrendiğinde de çok mutlu olduğunu ifade etti.

Tükiye'nin birçok yerinde insanların kendisiyle iletişime geçtiğini anlatan Özek, "Yüzümden ameliyat olacağım.

Gözüm için ise Sağlık Bakanlığı yakından ilgileniyor, inşallah gözümle ilgili de ileride bir gelişme olur. En büyük hayalim eski sağlığıma dönmek. Adana'da iki gözüm de görmüyordu. Çok kötüydü. Bir gözüm şu an çok şükür görüyor." ifadelerini kullandı.

Geçirdiği zor dönemde en büyük destekçilerinin anne ve babası olduğunu belirten Özek, onların bir an olsun yanından ayrılmadığını dile getirdi.

Psikolojisinin gayet iyi olduğunu kaydeden Özek, "Günlük hayatımda enerjik bir insandım. Hayatımda sürekli negatif düşünen biri olmadım.

Karşımdaki insanlara sürekli pozitif yaklaşırım. Şu anda da öyleyim. Değişen bir şeyler var aslında ama üzüntümü insanlara göstermeyi sevmiyorum. Tek başıma kaldığımda üzüntümü yaşıyorum." diye konuştu.

"Doktorun yaptığı yüzleri gördükten sonra umudum arttı. Ameliyatı heyecanla bekliyorum." diyen Özek, şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat zorlu geçecek, yine acı çekeceğim biliyorum ama iyi olacağıma inanıyorum. Umut dolu günler bizi bekliyor. Allah'tan tek isteğim güzel günler görmek. Tekrar okumaya devam edip güzel şeyler yapmak istiyorum. İnsanlar bana yardım elini uzattı.

Sağlık Bakanlığı bizlere çok yardımcı oldu. Bu süreçte de yardımcı olmaya devam edecekler. Yalnız bırakmayacaklarını söylediler. Onlara sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun."

"Tek umudumuz kızımın eski haline dönmesi"

Baba Yaşar Özek de kızı ameliyat olacağı için mutluluk duyduklarını belirterek, "Sağlık Bakanımız Ankara'da bizimle yakından ilgilendi. Bize her şeyin iyi olacağını söyledi. Gereken bütün imkanları sağladılar. Devlet yetkililerinin çoğu aradı, hepsi sağ olsun. Onlara minnettarım." dedi.

Birçok milletvekilinin kendilerine destek ziyaretinde bulunduğunu, bundan çok duygulandığını anlatan Özek, "İnşallah kızım eski sağlığına kavuşacak.

Tek umudumuz kızımın eski haline dönmesi." şeklinde konuştu.

İskenderun ilçesinde yaşayan Berfin Özek, 15 Ocak'ta Buluttepe Mahallesi'ndeki evine giderken asitli saldırıya uğramış, olayla ilgili Ozan Ç. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA