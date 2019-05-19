Tiyatro yönetmeni Nuray Dibek'in, engelli bireylerin katılımıyla halk eğitim bünyesinde oluşturduğu ve bu zamana kadar Zonguldak'ın yanı sıra Ankara ve Bartın'da oyunlarını sahneleme imkanı bulan 15 kişilik tiyatro topluluğu, "Tiyatroyla Tanışmayan Köy Kalmasın" sloganıyla bir proje başlatmaya karar verdi.

Kilimli Gençlik Merkezinin desteğiyle hayata geçirilen projede, topluluk ilk oyununu ilçeye bağlı Şirinköy'de sahneledi. İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan köye Kilimli Belediyesinin temin ettiği otobüsle giden topluluk üyeleri, daha önce tiyatro izlememiş insanları tiyatroyla buluşturmanın heyecanını yaşadı.

Gönüllü gençlerin, sahnenin hazırlanmasına yardım ettiği köy alanında gösterdikleri performansla köyde yaşayanların takdirini kazanan, oyun sonrası köylülerin iftar sofrasında ağırladığı grup, hazırladıkları oyunları köy köy gezerek sahnelemeyi hedefliyor.

"Köylerde tiyatro izlememiş insanlar mevcut"

Nuray Dibek, herkese örnek olmak için yola çıktıklarını ve bunu başarmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Şehirlerden başlayıp köylere kadar uzanan süreç sonunda bu aşamaya geldiklerini anlatan Dibek, "Arkadaşlarımız oyunlarını köylerde sahnelemekten mutluluk duyuyor çünkü köylerde tiyatro izlememiş insanlar mevcut. Arkadaşlarımız burada hem o hizmeti karşılama hem de örnek olma adına bu amaçlarına devam etmiş oluyorlar. Seyircilerimiz ve ekibimiz çok mutlu oldu. Köylülerin sanatla buluşamama engelini de aşmış olduk" dedi.

Dibek, insanın olduğu her yerde tiyatronun yapılabileceğini göstermek istediklerini belirterek, tiyatronun engelleri aşmak için önemli bir sanatsal araç olduğunu söyledi.

Şirinköy muhtarı Ergin Kardaş da sosyal bir köy olma açısından bu tür etkinliklerin önemli olduğuna ve tiyatro sayesinde köyde yaşayanların farklı bir etkinlikle karşılaştığına dikkati çekerek, "Köyde her şey yol, su, elektrik, beton, duvar değil. Bu tür etkinliklerle köylerde de bir şeyler yapılabileceğini göstermiş oluyoruz. Engelli diye bir kavram tanımıyorum çünkü benim gözümde engelli diye bir şey yok. Bu kardeşlerimiz birçok insanın yapamayacağı gösteriyi başarılı bir şekilde sergiliyorlar" dedi.

"Daha çok insanı tiyatroyla buluşturacağız"

Tiyatro ekibi üyelerinden İslam Aydoğan da sahneledikleri oyunla güzel tepkiler aldıklarını vurgulayarak, "Tiyatroyu bilmeyen birçok insanımız var. Amacımız onlara da tiyatroyu gösterebilmek, inşallah daha çok köylere gideceğiz ve daha çok insanı tiyatroyla buluşturacağız" diye konuştu.

Kilimli Gençlik Merkezi Müdür Vekili İbrahim Kayı da Dibek'in kendilerine etkinlik hakkında bilgi verdiğinde çok heyecanlandıklarını ifade ederek, ellerinden geldiği kadar bu tür etkinliklere destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Köy sakinlerinden Salise Adıgözel de oyundan memnun kaldıklarını, engelli bireylerin isterlerse her şeyi yapabileceğini ve sahnelenen oyunla da bunu kanıtladıklarını anlatı.

Kaynak: AA