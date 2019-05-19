Proje koordinatör Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) ve Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BESEM) Müdürü Öğr. Gör. Esra Dursun, Lösemili çocuklar için plastik olmayan örgü bebek ördüklerini belirten "Projemize, Bitlis Halk Eğitim Merkezi ve Bitlis Mesleki Eğitim Merkezi de destek verdi. Buradaki Bitlisli bayanlar da ip ve tığlarını alarak lösemili çocuklar için plastik olmayan örgü bebek örmeye başladılar" dedi.

Dursun, projeye merkez bünyesindeki usta öğretici ve 10 kursiyerin gönüllü olarak dahil olduğu söyledi.

Kursiyer Ceylan Uğurlu da örgü öğrenmek için geldiği kursta güzel bir çalışmaya da destek vermenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Çocuklar için şu an bebek örüyoruz. Onlara faydalı olabileceğimizi hissetmek bizi mutlu ediyor" diye konuştu.

Kaynak:AA