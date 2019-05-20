Apiturizm, Avrupa ve Amerika'da özellikle çocuklara arıları sevdirme amaçlı yapılıyor. Bu çalışmalar, son yıllarda giderek yaygınlaşıyor.

Uygulama, arı yaşantısına ve üretimine şahit olmak, farklı ırk ekotipleri görmek ve kimi zaman da arı ve arı ürünleriyle tedavi olmak isteyen ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Çiftliğinde arı sevme alanı bulunuyor

Bitkilerin tozlaşmasına yardımcı olarak verim artışına ve tarımsal ekosisteme büyük katkı sağlayan bal arılarını insanlara tanıtmak ve sevdirmek amacıyla yapılan çalışmalar, Bursa'da arıcılık yapan İslam Dikbıyık tarafından hayata geçirildi.

Uludağ'ın eteklerinde kırsal Cumalıkızık Mahallesi'ndeki çiftliğinde misafirlerini ağırlayan Dikbıyık, onlara arının kovan yaşantısı ve üretim aşamalarını gösteriyor.

Katılımcılar ayrıca, Dikbıyık'ın çiftlikte "arı sevme alanı"na yaptırdığı şeffaf ve dışı yumuşak dokulu kovan sayesinde kovan içi yaşantıyı gözlemleme ve arıları "sevme" imkanı buluyor.

Türkiye'de bir ilk

Dikbıyık, arıların, çiçeklerin tozlaşmasını sağlaması, meyve sebzeleri döllemesi ve insanlığa sunduğu tüm ürünleriyle büyük öneme sahip olduğunu söyledi.

Bu nedenlerle arılara değer verdiğini ve çiftliğinde çalışmalar yürüttüğünü belirten Dikbıyık, şöyle konuştu:

"Türkiye'de ilk defa apiturizmi Bursa'da başlattık. Bu zaten yurt dışında olan bir uygulamaydı. Bursa'dan ve başka illerden insanlar arıcılığı öğrenmek için çiftliğimize geliyorlar. Kimseden ücret almıyoruz. Gelen kişileri burada çalıştırıyoruz. Apiturizm için gelenler maskesini eldivenini takıyor, körüğünü yakıyoruz ve birlikte kovanları açıyoruz. Onlara kovan içindeki kraliçe arıyı, kız ve erkek arıları gösteriyoruz. Burada kovandaki bal üretimini çıplak gözle görmüş oluyorlar. Onlarla polen topluyoruz."

"Yediğimiz gıdaların yüzde 80'ini arılar sayesinde elde ediyoruz"

Dikbıyık, çiftliğe apiturizm amaçlı gelenlerin, arıcılıkta üretim teknikleri ve aşamalarını tek ya da ailece gözlemleme imkanı bulduğunu, buradan unutamayacakları anılarla ayrıldıklarını anlattı.

Apiturizmin ilerleyen dönemde Türkiye'de daha da ivme kazanacağını düşündüğünü vurgulayan Dikbıyık, "Yoğun bir talep var. İnsanlar şehir dışından telefon açıyorlar, gelip kalmak istediklerini söylüyorlar, ücret soruyorlar. Arılar hayatımızda çok önemli bir yere sahip. Yediğimiz gıdaların yüzde 80'ini arılar sayesinde elde ediyoruz. Dolayısıyla ülkemizde arıcılığın gelişmesi, yaygınlaşması ve insanların üretime adapte olabilmesi için insanları sahaya indirdik" dedi.

Kaynak: AA