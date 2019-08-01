Kanguru faresi su içmeyerek hayatta kalabiliyor.

Bitlis’in Beşminare Mahallesi'nde oturan Fatih Bilgiç, dünyanın en ilginç hayvanlarından biri olarak tanımlanan bu fareyi cep telefonuyla görüntüledi.

Uzun kulaklarının ve uzun kuyruğunun dikkatini çektiğini söyleyen Bilgiç, internette yaptığı araştırmada hayvanın çölde yaşayan kanguru faresi olduğunu öğrendiğini anlattı.

Kanguru faresi, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) kırmızı listesinde bulunuyor.

Haber: Özkan Olcay