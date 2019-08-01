İdris köyü, Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesindeki Apa Yaylası'nda en yüksek rakımda yer alıyor. Köydeki ardıç ve çam ormanları arasında 10 yıldır lavanta ekimi yapılıyor.

Lavantalar, hem ekonomik değeriyle ön plana çıkıyor hem de fotoğraf tutkunlarını bölgeye çekiyor.

Lavanta yağı üretimi, kozmetik ürünler, yaş çiçek buketi...

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, köyde yaklaşık 2 bin dekarda üretilen lavantaların genellikle yaş ve kuru olarak satışının yapıldığını söyledi.

Lavanta tarlalarını turizme açmak için projeler hazırladıklarından bahseden Coşkun, şöyle konuştu:

"Türkiye'de lavanta tarlalarını turizme açan çevre illerimizde güzel örnekler var. Dazkırı olarak biz de her yıl artan lavanta tarlalarımızla mevcut potansiyelimizi kullanarak İdris köyünü turizme açmak istiyoruz. 'Dazkırı özelinde ne yapabiliriz?' konusunda masamızda, lavanta yağı üretimi, kozmetik ürünler, yaş çiçek buketi ile kuru olarak keseler halinde kokulu süs eşyası gibi başlıklar var. Yine lavanta balı konusunda markalaşabiliriz."

Lavanta tarlalarındaki turizmi geliştirmek istiyorlar

Coşkun, mor lavanta tarlalarıyla İdris köyünün, fotoğraf tutkunlarına hitap edecek potansiyelde olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Son zamanlarda yeni evlenecek çiftlerimiz köyümüze gelerek nişan ve düğün gibi dış çekimlerini yaptırmaya başladı. Bu görsellikten yararlanmak isteyen başta Afyonkarahisar, Denizli olmak üzere Türkiye'nin her noktasından herkesi İdris köyüne bekliyoruz. Bu noktada, lavanta tarlalarındaki turizmi geliştirmek için önümüze çeşitli hedefler koyduk ve önemli bir aşamadayız. Adım adım bu hedeflerimizi turizm açısından gerçekleştirmeye çalışacağız."

"Foto safariler için cazibe merkezi"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır ise, ilçedeki lavanta tarlalarının ekoturizm açısından bulunmaz bir mekan olduğunu anlattı.

Tanır, İdris köyündeki lavanta tarlalarının görenleri hayran bıraktığını vurguladı.

"Afyonkarahisar'da turizmin çeşitlendirilmesi açısından köyde yaptığımız bazı çalışmalar var. Hazırladığımız turizm master planında, burada lavantayla beraber ekoturizmde de bir adım atacağız. Lavanta tarlaları için köyümüze dışarıdan misafirler gelmeye başladı. Temmuz ve ağustosta buraya gelenler sadece lavantayı görmeyecek, yemyeşil doğayı da yaşayacak. Bölge, kamp ve karavancılar için de çok uygun bir nokta. Yakın zamanda karavan turizmine açılabilecek bir yer olarak düşünüyorum. Ayrıca en önemlisi İdris köyü, foto safariler için cazibe alanı. Önümüzdeki günlerde burada bir foto safari yapacağız."

Kaynak: AA