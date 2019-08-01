Aralarında Türk hacı adaylarının da bulunduğu Müslümanlar, Mekke'de İslam'ın doğuşuna tanıklık eden kutsal mekanları ziyaret ediyor.

Bu mekanların başında, son peygamber Hazreti Muhammed'e ilk vahyin ulaştırıldığı Hira Mağarası yer alıyor.

Hac görevi için kutsal topraklarda buluşan Müslümanlar, sabah namazını Hira'ya ev sahipliği yapan Nur Dağı'nda eda etmek için zirveye tırmanıyor.

Henüz güneş doğmadan servis araçlarıyla Mekke'nin 5 kilometre kuzeydoğusundaki dağın çevresinde toplanan hacı adayları, bir saatlik zorlu yürüyüşün ardından zirveye ulaşıyor.

Hira Mağarası'nın yer aldığı alana varmanın coşkusunu yaşayan hacı adayları, gün aydınlanırken Mescid-i Haram ve Mekke'yi kuş bakışı izleme imkanı buluyor.

Ezanın okunmasıyla sabah namazını kılan hacı adayları, ardından zirvenin yaklaşık 20 metre aşağısındaki dik kayalıklarla çevrili Hira Mağarası'na inerek şükür namazı kılıp dua ediyor.

Hacı kafilelerinin Nur Dağı'na tırmanışı

Zorlu zirve yolculuğuna bastonu ve çevresindekilerin yardımıyla çıkan 73 yaşındaki Neşide Bilici, zorlanmasına karşın kutsal topraklardaki yolculuğunun çok güzel geçtiğini söyledi.

Kutsal topraklara Almanya'nın Münih kentinden gelen 55 yaşındaki Abdullah Sarici ise duygularını anlatmakta güçlük çektiğini belirterek, "Nasip oldu çok şükür. Yerinde yaşamak çok güzel. Kabe'yi hayal ederdik. Dedelerimizden, babamızdan dinlerdik, resimlerine bakardık. Çok şükür kendisine kavuştuk" dedi.

Hacı adaylarından Selahattin Sertkaya da duygularını, "Çok güzel, bundan daha güzeli yok. Zordu ama değer. Peygamberimizin nuru burada, bunu görmek ne güzel" dedi.

Bazı Türk hacı kafileleri, Türk bayrağı açarak Nur Dağı'nın zirvesinden Kabe'yi selamladılar.

Hacı adaylarının yoldaşları

Nur Dağı'nın zirvesine yapılan meşakkatli yolculukta hacı adaylarına, yürüyüş için oluşturulan merdivenlerin dış kısmında maymunlar ve güvercinler de eşlik ediyor.

Hacı adayları, kendilerine yaklaşan maymunlara muz, güvercinlere ise buğday veriyor.

Zirvede de dua edenlerin ve namaz kılanların yanına yaklaşan kediler, hacı adaylarının huşu içerisinde ibadet etmelerine mani olmadan, zirveden ayrılana kadar eşlik ediyor.

Hira Mağarası

Nur Dağı'nın zirvesinde yer alan Hira Mağarası, ancak bir kişinin ayakta durabileceği ve yere uzanabileceği boyutta.

Hazreti Muhammed'in inzivaya çekildiği bu mekan, ilk vahyin geldiği ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı yer olma özelliği taşıyor.

İslam kaynaklarına göre Hazreti Muhammed, 40 yaşına yaklaştığında Nur Dağı'ndaki Hira Mağarası'nda inzivaya çekilmeyi ve burada vakit geçirmeyi adet edindi ve bu durum birkaç yıl devam etti. 40 yaşındayken, Kadir Gecesi, kendisine ilk vahiy geldi.

Hazreti Muhammed, Hira'da tefekkürle meşgulken Hazreti Cebrail aracılığıyla Alak Suresi'nin şu ilk beş ayeti kendisine vahyedildi:

"Yaratan Rabb'inin adıyla oku! O, insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku! Rabb'in sonsuz kerem sahibidir. O Rabb ki kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediği şeyleri öğretendir."

Kaynak: AA